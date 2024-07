Twisters flörtar friskt med landsortspubliken

Vindpinade nagelbitarscener – och en klimatvarning

Uppdaterad 09.33 | Publicerad 09.29

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos och Glen Powell i ”Twisters”.

Twisters

Regi Lee Isaac Chung, med Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney, Sasha Lane, Kiernan Shipka.

FILMRECENSION. Man blir glad av att se ”Twisters”. Den ger dig allt du vill ha av en katastroffilm.

Och lyckas smyga in en klimatvarning till landsortspubliken den vänder sig till.

KATASTROFFILM. Sommaren 1996 hade sina biosmockor. Det var första ”Mission: Impossible”, det var rymdvarelser i ”Independence day”, Cage och Connery i ”The Rock”... och så var det ”Twister”, en film om tornadojägare i Oklahoma som skakade liv i katastroffilmsgenren.

Den sistnämnda blev en av det årets mest inkomstbringande filmer, så det är lite konstigt att vi har fått vänta i 30 år på en uppföljare.

”Twisters” är helt fristående från originalet vad gäller rollistan – men inte handlingen. Tvärtom följer formeln första filmen troget.

Det är vid sådana här tillfällen som meteorologer får chansen att skildras som äventyrare och hjältar. Daisy Edgar-Jones spelar Kate Cooper, som när filmen börjar råkar ut för en sällsynt stark storm som orsakar en tragedi. Fem år senare har hon flyttat till New York och försökt börja om sitt liv, men kontaktas av en gammal vän och kollega, Javi (Anthony Ramos), som lockar ut henne på landet igen, som del av ett stormjägarteam.

Bredbent youtuber i cowboyhatt

De tar sitt jobb på allvar; Kate brottas dessutom med en rädsla som finns kvar sedan händelserna för fem år sedan. Mindre seriösa verkar ett konkurrerande team vara, som leds av en bredbent youtuber i cowboyhatt, Tyler Owens (Glen Powell).

Kate och Tyler hamnar förstås på kollisionskurs. Men båda underskattar varandra – och får anledning att samarbeta för att få stopp på en ovanligt farlig tornadosäsong.

expand-left helskärm ”Twisters”.

Regissören Lee Isaac Chung slog igenom med det Oscarbelönade dramat ”Minari” 2020. Han har doppat tårna i det populärkulturella vattnet genom att regissera några avsnitt av ”The Mandalorian”, men ”Twisters” visar att han har full koll på vad vi kräver av en traditionell katastroffilm: nagelbitarscener med imponerande effekter, varvat med inte alltför sega stunder då vi bygger upp känslor för rollfigurerna. Allt avklarat på två rappa timmar.

Edgar-Jones är lite blek i huvudrollen, men får starkt stöd av Powell som fortsätter bygga sin fortfarande färska filmstjärnestatus. Han är väldigt charmig som stormjägare med mer bakom pannbenet än vad influencerstilen antyder.

Vindpinade slutscener

Stormarna drar in med en förfärande kraft och i de vindpinade slutscenerna råkar en biograf illa ut. Även det en (kanske lite väl fantasilös) blinkning till originalfilmen.

På soundtracket hör vi en låt som konstaterar att ”you can’t take the home out of Oklahoma”. ”Twisters” flörtar med en amerikansk landsortspublik. Det är överlag ett välgjort målgruppsarbete, som går hand i hand med ett annat ärende, hanterat utan övertydliga predikningar. Vi blir påminda om att klimatkrisen gör de här stormarna värre och att tekniska lösningar behöver finansiering.

Något som kan behöva lyftas i en delstat vars nyligen avlidne senator Jim Inhofe en gång hävdade att snö är bevis för att global uppvärmning är en bluff.

Filmen har biopremiär på fredag, 12 juli.

expand-left helskärm Tuva Novotny i ”Avgrunden”.

Passa även på att se...

... ”Avgrunden”, ett piggt svenskt försök att göra katastroffilm.

Visste du att...

... Helen Hunt, som hade en av huvudrollerna i originalfilmen, ville själv regissera en ny ”Twister” för några år sedan?

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och X (Twitter) för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.