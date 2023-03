Ny knockout i galan: Tog historisk seger

Alla vinnare och priser på Oscarsgalan 2023

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Allt började med många skämt om en örfil.

Men slutade med en riktig knockout.

Det blev en historisk natt på Oscarsgalan.

Filmen ”Everything everywhere all at once” tog hem bästa film, bästa regi, bästa manus och tre skådespelarpriser.

Så många av de mest prestigefulla priserna har någon film aldrig tidigare kammat hem under Oscarsgalans 95-åriga historia, uppger The New York Times.

Men i början kretsade det mesta runt fjolåret.

Då gick skådespelaren och artisten Will Smith upp på scen och gav komikern Chris Rock en örfil efter ett skämt om hans hustru.

Strax senare var Smith uppe på scen igen – då för att ta emot en Oscar för bästa skådespelare.

Efter skandalen förra året var han portad från galan i år och tio år framåt.

helskärm ”Everything everywhere all at once” vann totalt sju priser på Oscarsgalan 2023

Många skämt om örfil

Men händelsen präglade ändå hela öppningen på årets Oscarsgala och värden Jimmy Kimmels inledande monolog.

– Den som gör något våldsamt mot mig kommer att få en Oscar för bästa manliga huvudroll och få hålla tal i 19 minuter, sa han till allmänt skratt bland stjärnorna på Dolby Theatre i Los Angeles.

Kimmel tog också upp att fem av årets nominerade skådespelare är från Irland.

– Så oddsen för ytterligare ett slagsmål på scenen är låga, sa han.

Han visade också upp ett antal stjärnor i lokalen som en möjlig våldsman behövde ta sig förbi om han ville ”Getting jiggy with it”, en anspelning på en av Will Smiths hitlåtar.

Under alla örfilsskämt nämnde aldrig Kimmel Will Smith med namn.

Sedan inleddes galan med ett smatterband av känslosamma vinnare och tal.

helskärm Ke Huy Quan vann priset för bästa manliga biroll.

Grät hejdlöst hela talet

Ke Huy Quan grät sig genom sitt tacktal för priset som bästa manliga biroll i filmen ”Everything everywhere all at once”.

Han berättade hur hans historia började i ett flyktingläger och att han nu stod på den största scenen i Hollywood.

– Drömmar är något du måste tro på. Jag gav nästan upp min. Till alla er där ute, håll er drömmar levande, sa han mellan tårarna.

Jamie Lee Curtis, som vann bästa kvinnliga biroll för samma film, var överväldigad när hon fick ta emot sitt pris.

När hon avslutade sitt tacktal med att prata om sina föräldrar, skådespelarna Tony Curtis och Janet Leigh, kunde inte heller hon hålla tårarna tillbaka.

Känga mot Putin

– Min mamma och pappa var både nominerade i olika kategorier. Och jag vann just en Oscar! sa hon.

De starka känslorna fortsatte i dokumentärkategorin där filmen om den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj vann.

Regissören Daniel Rohers tacktal kretsade kring Putin och vikten av att stå upp mot diktaturer. Den fängslade politikerns hustru var också med uppe på scen.

– Jag drömmer om dagen då du blir fri, och när vårt land kommer att bli fritt. Var stark min älskade, sade Julia Navalnja från scenen.

Segertåg

Att filmen ”Everything everywhere all at once” skulle få en fin kväll framgick redan tidigt under natten när man kammade hem bägge priser för bästa biroll.

Men segertåget fortsatte senare när man tog hem priset för bästa manus, i konkurrens med bland andra Ruben Östlunds film ”Triangle of sadness”.

Filmen vann även pris för bästa klipp och regi, den senare kategorin även den i konkurrens med Östlund.

Vid 04.30-tiden i natt svensk tid var det dags för de största priserna.

Brendan Fraser tog hem priset för bästa manliga huvudroll för filmen ”The Whale”.

Han stod rödögd och rörd och höll ett känslomässigt tal.

Sedan fortsatte vinstmaskinen ”Everything everywhere all at once”.

helskärm Michelle Yeoh vann pris för bästa kvinnliga huvudroll.

Historisk vinst

Michelle Yeoh vann priset för bästa kvinnliga huvudroll för filmen.

Hon tackade akademin för ”det historiska priset” och sa att hon skulle ta Oscarstatyn hem till sin 84-åriga mamma.

Yeoh är den första asiatiska kvinna att vinna priset.

– För alla pojkar och flickor som ser ut som mig och tittar i kväll ger detta hopp om möjligheter, säger hon.

Galan avslutades med att filmen tog hem storpriset: Bästa film.

Därmed vann ”Everything everywhere all at once” sju av de elva nomineringar man fått under galan.

helskärm Rihanna uppträdde.

helskärm Rihanna och Ashley Graham tar selfies på röda mattan.

helskärm Jamie Lee Curtis vann pris för bästa biroll.

helskärm Daniel Kwan och Daniel Scheinert.

helskärm Elizabeth Banks och ”björnen” från ”Cocaine Bear”.

helskärm Brendan Fraser.