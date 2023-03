Fin saga – förklädd till något svårare

”The Whale” är bra, men når inte upp till förväntningarna

The Whale

Regi Darren Aronofsky, med Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton

FILMRECENSION. Hyllat drama med kroppsligt förvandlade Brendan Fraser i rollen som en döende man som vill laga relationen med sin förlorade dotter.

DRAMA. En engelskaprofessor (Brendan Fraser) håller onlinekurser i skrivande, men "kameran är trasig" så studenterna har aldrig sett honom. Sedan en sorg är han dödligt överviktig och håller sig borta från världen. Runt honom finns vännen och sköterskan Liz (Hong Chau), en domedagsmissionär (Ty Simpkins) och dottern Ellie (Sadie Sink), som han inte träffat sedan han lämnade henne och hennes mamma (Samantha Morton).

Regissören Darren Aronofsky har gått från provocerande låtsassmart ("Pi") till zeitgeistprickande ("Requiem for a dream"), ytligt andlig ("The Fountain"), hjärtslitande sentimental ("The Wrestler"), gubbigt mossig ("Black swan") och bibliskt plakatig i haveriet "Noah".

Hans förra, den oförtjänt utskällda "Mother!" är hans kanske bästa film hittills. Perfekt vrickad och mardrömsartad, som om en mörkt skräckig Charlie Kaufman stod bakom.

Aronofskys konsekventa patos och bombasm går också att jämföra med den lika oförtjänt utskällda M Night Shyamalan, som i mina ögon är en klart bättre sagoberättare. Men med "The Whale" berättar Aronofsky just en saga – en bra sådan, om än förklädd till något svårare.

helskärm Sadie Sink som dottern i ”The Whale”.

Det är varmt och storslaget och berättar ljust om oss människor, om medmänsklighet och kärlek. Och, om en påträngande och dömande kristendom. Den absurda och mörka humorn hindrar bygget från att tippa över i det sentimentala (tills det ändå gör det, med råge).

Maskmässigt är Frasers förvandling bortom imponerande, och skådespelarmässigt är han precis så lysande som det sagts. Samtidigt har han fått de vanliga, klumpiga tillbehören överviktiga på film har att röra sig med: en hink friterad kyckling i knät, groteskerier med flott i hela ansiktet och smutsiga fingrar som torkas av på kläderna, en byrålåda full med godis att svulla. Det både sänker och är obegripligt, när ambitionen så tydligt är att få publiken att inte döma med blicken.

Men Sadie Sink är perfekt i rollen som sur, sårat arg och roligt elak tonåring, Hong Chau är vasst rolig och Samantha Mortons korta inhopp är tårframkallande känslomäktigt och en av filmens starkaste stunder.

Sammantaget är "The Whale" välspelad, välberättad och mer än sevärd, men inte så bra som hyllningarna gjort gällande.



helskärm ”Lady in the water”

