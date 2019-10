Filmrecensioner + FÖLJ

Argt och empatiskt när Ken Loach attackerar gig-ekonomin

avKarolina Fjellborg

31 oktober 2019 08:00

Foto: Scanbox Entertaiment. ”Sorry we missed you”.

FILMRECENSION Den brittiska socialrealismens mästare Ken Loach är tillbaka med ännu en stark och arg film om arbetarklassens hopplösa lott i livet.

Sorry we missed you

Regi Ken Loach, med bl a Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor och Ross Brewster.

DRAMA Den brittiska socialrealismens mästare Ken Loach, nu 83 år gammal, är tillbaka med ännu en upprörd berättelse om hur vanliga, hederliga människor krossas av kapitalismen och kommer i kläm när de sociala skyddsnäten inte fungerar längre. Och den här gången är det framför allt gig-ekonomin som står i skottgluggen, skildrat som ett system som lovar frihet och möjligheter men i praktiken innebär en sorts modern livegenskap för arbetarklassen, där utsatta människor hetsas att jobba sönder sig.

I centrum står Newcastle-familjen Turner, som har varit i ekonomiskt fritt fall sedan kraschen 2008, men drömmer om ett eget boende. Pappan Ricky (Kris Hitchen) ser en möjlighet öppna sig när han får börja köra ut paket, som ”egenföretagare”, åt en budfirma. Men först måste han investera i en egen skåpbil – och det finstilta innebär att han snart slavar 14 timmar om dygnet, skuldsatt upp över öronen. Samtidigt sliter hans fru Abby (Debbie Honeywood) inom vården, där tidspressen är brutal och arbetsgivare kallar gamla, sjuka och ensamma människor för ”klienter”.

De är kärleksfulla föräldrar, men ingen av dem hinner vara hemma, där tonårige Seb (Rhys Stone) håller på att revoltera och lilla Lisa Jane (Katie Proctor) tar på sig ett ansvar som är alldeles för stort för hennes ålder.

"Sorry we missed you" är inte direkt subtil i sin ilska och kritik, olycka staplas på olycka, och Ricky och Abby är farligt nära att porträtteras som martyrer. Men här finns också en kraft i tydligheten, och små strimmor av humor i hopplösheten.

Skådespeleriet är superbt, och det är omöjligt att inte bli berörd av den här djupt empatiska filmen.



”Sorry we missed you” har biopremiär den 1 november.

