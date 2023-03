Makalöst skickligt gjorda actionscener

Bill Skarsgård är bra som skurk i ”John Wick 4”

helskärm Bill Skarsgård i ”John Wick 4”.

John Wick 4

Regi Chad Stahelski, med Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Clancy Brown, Ian McShane.

Hundratals människor avrättas på löpande band.

Man kan kalla det meningslöst och motbjudande underhållningsvåld. Eller ta det för vad det också är – fjärde kapitlet i en filmsaga som revolutionerat hur uppfinningsrika våldsamma actionscener på film kan vara.

ACTION. Första filmen (2014) upplevde jag som en motbjudande våldsorgie, ett blodbad där folk sköts eller knivhöggs eller kampsportades ihjäl på löpande band. I princip alla rollfigurer, inklusive John Wick (Keanu Reeves), var yrkesmördare. Vi som tyckte om Michael Nyqvist (1960–2017), gladdes åt att han fick inkassera ett förmodligen rätt bra gage för rollen som rysk maffialedare.

Men filmen blev ett fenomen. Inte minst för Grand Theft Auto-generationerna. Ett människoliv var värt ungefär lika lite i filmen, som i datorspelen. Och efter ett antal floppar på raken var rollen som skräddarsydd för Keanu Reeves. Inte direkt världens mest uttrycksfulla skådespelare. Här kunde han se lika nollställd ut hela tiden när han sköt ihjäl folk, som hämnd för dem som hade mördat hans fru och hund.

helskärm ”John Wick 4”.

I uppföljarna (2017, 2019) byggdes mytologin kring John Wick på med att organisationen Höga Trädet gjorde honom till persona non grata även bland yrkesmördare. När fjärde filmen börjar tycks hela världen vara ute efter att ha ihjäl honom. Det blir blodbad på ett lyxhotell i Japan. På ett diskotek i Berlin. I olika miljöer i Paris. Huvudfienden är Marquis de Gramont, som spelas av en ofta sataniskt leende Bill Skarsgård, pratande engelska med lätt fransk brytning och alltid klädd i eleganta kostymer. En roll i hans cv som lär bli lika ikonisk som clownen Pennywise i ”Det”-filmerna. Strunt samma om Bill Skarsgård spelar Clark Olofsson, Sven Stolpe, en störd veteran från andra världskriget eller en tonåring med Aspergers syndrom, han förmår alltid göra något personligt av sina roller.

”John Wick 4” är 2 timmar och 49 minuter lång. På tok för lång, förstås.

Och de biobesökare som normalt hellre till exempel ser romantiska komedier, kan nog bli chockade och upprörda över vad det ska vara bra för att man gör så här extremt våldsamma filmer.

Men många vill ha underhållningsvåld och då är det bara att konstatera att regissören Chad Stahelski, med ett förflutet som stuntman- och -koordinator, onekligen har höjt ribban för hur häftiga actionscener kan göras.

Slagsmål och skottlossning bland hundratals bilar som kör runt Triumfbågen. Bara en av många makalöst skickligt gjorda actionscener som ger valuta för biobiljetten, för de som vill se sådant.

Filmen visas på bio.

Visste du att...

... filmen i några scener elegant hyllar Walter Hills ”The Warriors – Krigarna” från 1979?

