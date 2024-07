Kanske bästa svenska skräckfilmen någonsin

”Konferensen” på Netflix kommer snart

Hösten är här. Temperaturen sjunker.

Filmhösten är här. Temperaturen stiger. Bland annat med den kanske bästa svenska skräckfilmen någonsin.

Influencern Joakim Lundell har alla åsikter om. Hans spökprogram på tv är inte min grej. Men jag uppskattar hans ärliga uppsåt som filmproducent att lyfta svensk genrefilm. Årets ”Canceled” var visserligen inte särskilt lyckad. Fjolårets skräckfilm ”Feed” fungerade bättre. Fast om man jämför den med en Opel som puttrar fram på Autobahn i Tyskland i sådär 100 knyck, så blir den omkörd i 250 kilometer av den Ferrari som är Netflix-filmen ”Konferensen”, med premiär nästa fredag.

Bygger på Mats Strandbergs framgångsrika roman, en blandning av skräck och svart humor. Ett gäng kommunanställda är på teambuildingkonferens i en stugby. Men någon vill hämnas på dem. Och hans idéer om hur man mördar folk är hämtade från 1970-talets mest välkända slasherfilmer. Man kan använda ”Motorsågsmassakerns” reklamslogan: Who will suvrive and what will be left of them?

Jag såg filmen för att jag skulle intervjua regissören Patrik Eklund och skådespelaren Adam Lundgren. Det råder embargo på tyckerier till torsdag nästa vecka, så jag får inte skriva vad jag tycker. Läs Karolina Fjellborgs recension nästa fredag. Jag nöjer mig med att konstatera att det hade varit underbart att ha fått uppleva reaktionerna i en fullsatt biosalong när Eklund blåser på med slashereffekter, svart humor, svenska A-skådespelare och Oscarsnominerade effektmakare i ett rasande tempo.

Nu kommer filmen på Netflix. Förmodligen hade en så dyr film inte blivit av utan deras ekonomiska muskler.

Nästa fredag är det för övrigt gott om kanonfilmer som har premiär:

Lukas Moodyssons ”Tillsammans 99” är uppföljaren nog många har längtat efter. Och man kommer väldigt snabbt in i samma härliga stämning som i den första filmen.

Aki Kaurismäkis ”Höstlöv som faller”, prisvinnare från Cannes, är en härlig kärlekshistoria med finskt vemod, karaokebarer och ett underbart par i centrum, Alma Pöysti och Jussi Vatanen.

