Baksidan av kändisskapet förenade Kristen Stewart och prinsessan Diana

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

VENEDIG. Under en helg med brittiska hovet 1991, bestämde sig prinsessan Diana för att ta ut skilsmässa från prins Charles.

Filmen ”Spencer”, med Kristen Stewart, 31, i huvudrollen, skildrar de tre dagarna.

– Det var utmanande att spela någon som fick andra att må så bra, men som själv mådde pyton, säger hon.

Titeln ”Spencer” syftar på prinsessan Dianas (1961-1997) efternamn innan hon gifte in sig i det brittiska hovet.

Brittisk media har vädrat skandal inför premiären och redan skrivit spaltmeter om det faktum att en amerikansk skådespelerska ska spela henne (Kristen Stewart fixar dialekten utmärkt). Skandalrubrikerna lär dock nog utebli nu när vi har sett filmen, för den är en småtrist skildring av blott tre dygn när Diana mest mår skit, gör de andra kungliga medlemmarna sura och till sist bestämmer sig för att ta ut skilsmässa. Vill man få en bild av det äktenskapet, är Netflix-serien ”The Crown” betydligt bättre.

Regissören Pablo Larraín säger halvt på skämt, halvt på allvar, att han främst gjort filmen för sin mamma, för att hon inte har gillat de motiv hans tidigare filmer haft. Mamman dyrkade Diana.

Kristen Stewart säger att hon lite grann kan känna igen sig i kändisskapets baksida.

Hon blev först känd som 12-åring, som Jodie Fosters dotter i ”Panic room”, och sedan megakändis som 18-åring genom huvudrollen i ”Twilight”-filmerna.

– Det var en jobbig period, man hade inget privatliv kändes det som ibland, folk hade åsikter om mig baserat på sådant som inte var sant. Men… jag har ändå bara snuddat vid det kändisskap som Diana hade. Hon var ju en av världens mest kända kvinnor.

– Jag har tittat på massor av tv-klipp med henne. Det är väldigt uppenbart att Diana ville få kontakt med folk och fick det också, hon fick många att må bra. Tyvärr fick hon inte den respons hon nog ville ha, därför mådde hon ofta pyton själv.

– På många sätt var hon och förblir ett mysterium. Därför var det så spännande att gestalta henne.

”Dune” får blandad kritik

Filmfestivalens kanske mest efterlängtade film, ”Dune”, får blandad kritik av Hollywoods branschtyckare.

Beröm för de världar som regissören Denis Villeneuve har skapat, men halv- eller helsågningar för själva intrigen. Eller brist på händelser.

Ungefär så kan man sammanfatta recensionerna i de tyngsta branschtidningarna och sajterna Variety, Hollywood Reporter och Indiewire.

Recensenterna är imponerade av den framtidsvärld som har skapats. Medan de tycker att intrigen inte alltid är glasklar. Men så har Frank Herbert-romanen från 1965 ofta ansetts smått omöjlig att filma. David Lynch gick bet på det 1984. Flera andra har försökt men inte ens kommit till skott. Däremot ”stal” George Lucas en hel del av ingredienserna till sina Star Wars-filmer.

Det anses allmänt också att Villeneuve har gett alldeles för många bra skådespelare för lite vettigt att göra. Undantaget är Timothée Chalamet i huvudrollen. Och Stellan Skarsgård i skurkrollen, han kallas MVP, Mest Värdefulla Personen, i Indiewires sågning av filmen.

Undertecknad återkommer med en mer närgången analys av filmen i samband med Sverige-premiären 15 september. Men håller till rätt stor del med USA-tyckarna.

helskärm Kate Hudson i ”Mona Lisa and the blood moon”.

helskärm Tim Roth i ”Mona Lisa and the blood moon”.

LÖRDAGENS…

… SCHEMA

Två tävlingsfilmer jag ser fram emot:

”Mona Lisa and the blood moon” är gjord av spännande iransk-amerikanska regissören Ana Lily Amirpour. Filmen, med Kate Hudson, handlar om en mentalpatient på rymmen i New Orleans.

Michel Francos ”Sundown” skildrar ett par (Tim Roth, Charlotte Gainsbourg) och barn på händelserik semester i Acapulco i Mexiko.

… LIKA-SOM-BÄR

Timothée Chalamet, ”Dune”-stjärnan = Armand Duplantis, OS-guldmedaljör och bäst i världen på stavhopp.

…”FYLLESLAG”

Olivia Colman gör huvudrollen i Maggie Gyllenhaals ”The lost daughter”. Hon, en av vår tids största skådespelerskor, avslöjar att hon var jättenervös inför att möta sin blivande regissör:

– Hon har gjort så mycket naket och sex på film och tv att jag var rädd för vad hon ville prata om med mig Så jag såg till att det blev en lunch som bara fortsatte och fortsatte och där vi blev jättefulla

