Abba-ändringarna har fått fansen att reagera

FILM 11 juli 2018 13:33

Nu förklarar Björn Ulvaeus inför ”Mamma mia! Here we go again”: ”Måste skriva något som klickar direkt”

Abba-fans har reagerat på förändringarna.

Nu förklarar Björn Ulvaeus varför han skrivit om sina klassiska låtar till den nya ”Mamma Mia!”-filmen.

– Jag älskar att skriva berättelser, säger han på en presskonferens i Stockholm.

Med en vecka kvar till premiären av ”Mamma Mia! Here we go again” deltog Björn Ulvaeus och Benny Andersson på en presskonferens på Grand Hotell i Stockholm tillsammans med flera av filmens stjärnor.

Men det var Abba-legendarerna som fick flest frågor.

För fans har i filmens trailers upptäckt att Björn Ulvaeus skrivit om texterna till flera av de gamla klassiska Abba-låtarna. Något som knappt skedde alls till den första filmen.

Foto: LINA LARSSON Delar av ”Mamma mia! Here we go again”-gänget var på plats i Stockholm.

Roligt att skriva nya texter

Under presskonferensen försökte Ulvaeus förklara varför:

– För att jag älskar att skriva berättelser, säger han på presskonferensen.

– De två låtarna där jag gjort det, ”I’ve been waiting for you” och ”My love my life” är inte så välkända. Abba-fans känner till dem men antagligen inte så många andra. Jag älskade manuset så jag kände att jag måste skriva något som klickar direkt med det som händer i scenerna. Det var roligt att göra och det kom till mig snabbt, säger han.

Inför premiären har det spekulerats i om samma Abba-klassiker skulle återanvändas i den nya filmen. Men det tillbakavisades under presskonferensen.

– Jag tror att det är tre i den här filmen som också var med i den förra, säger Benny Andersson.

Den låten måste vara med

– Vi kan inte göra ”Mamma Mia!” utan att spela den låten och ”Dancing queen” vill man spela så ofta som möjligt. Vi har med ”Waterloo” i den här filmen som i den förra var med i filmens encore. I den här filmens encore har vi med ”Super trouper” som var med i den förra filmen, säger regissören Ol Parker.

”Mamma Mia! Here we go again” har svensk premiär onsdag 18 juli tio år efter den första filmen baserad på Abbas musik. I den nya filmen medverkar de flesta stjärnorna från förra filmen, inklusive Meryl Streep, Stellan Skarsgård, Christine Baranski, Pierce Brosnan och Amanda Seyfried, men också några nya ansikten som Cher och Lily James.

”Mamma Mia!” som baserades på musikalen med samma namn, hade premiär i juli 2008 och var länge världens mest framgångsrika musikalfilm. Totalt uppges den ha dragit in motsvarande 5,3 miljarder kronor.

