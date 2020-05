Se Will Ferrells bombastiska Eurovision-video

– från kommande Netflix-filmen ”Eurovision Song Contest: The story of fire saga”.

Reporter: Karolina Fjellborg

Publicerad: 18 maj 2020 kl. 21.37

Uppdaterad: 18 maj 2020 kl. 22.56

Foto: Elizabeth Viggiano/Netflix. ”Eurovision Song Contest: The story of fire saga”.

TRAILER Den 26 juni släpps Netflix-filmen ”Eurovision Song Contest: The story of fire saga”, med Will Ferrell och Rachel McAdams som de isländska musikerna Lars Erickssong och Sigrit Ericksdottir.

Fixa peppen med musikvideon till låten ”Volcano man”.

Det blev ingen vanlig Eurovision Song Contest i år. Men – snart kommer Netflix-filmen där Will Ferrell hyllar/gör sig lustig över fenomenet ESC.

Den heter ”Eurovision Song Contest: The story of fire saga” och handlar om detta:

När de aspirerande musikerna Lars (Will Ferrell) och Sigrit (Rachel McAdams) får möjlighet att uppfylla sin högsta dröm – att representera sitt land i världens största musiktävling – får de en gång för alla chansen att bevisa att alla drömmar är värda att kämpa för.

Filmen är skriven av bland andra Ferrell och regisserad av David Dobkin (”Wedding crashers”), och i övriga roller syns bland andra Pierce Brosnan, ”Downton Abbey”-stjärnan Dan Stevens, Demi Lovato och isländska Jóhannes Haukur Jóhannesson (”Game of thrones”).

Här kommer ett smakprov i form av en ganska så underbar musikvideo till låten ”Volcano man”:

”Eurovision Song Contest: The story of fire saga” får premiär på Netflix den 26 juni.

