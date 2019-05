Filmrecensioner + FÖLJ

Zac Efron gör sin bästa roll – som seriemördare

Ted Bundys charm skrämmer i ny Netflix-thriller

avStefan Hedmark

FILM 2 maj 2019 11:24

Extremely wicked, shockingly evil and vile

Regi Joe Berlinger, med Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, John Malkovich.

FILMRECENSION. Att se en film om seriemördaren Ted Bundy är att bli påmind om Arbogakvinnan, Johanna Möller.

Den exceptionella talangen för att manipulera andra, både närstående och medier. Oförmågan att ta ansvar för de brutala brott de har begått.

Likheterna är slående. Men i fallet Bundy är allt uppskruvat till extrema nivåer.

DRAMATHRILLER. Han var ung och attraktiv. Spelade ibland sårbar genom att ha ena armen i en mitella för att lättare kunna lura unga kvinnor till sin folka-bubbla. Under flera år på 70-talet begick Ted Bundy sina mord i flera delstater utan att hamna i trubbel. Efter att polisen hade kommit honom på spåren lyckades han rymma vid två tillfällen.

När han slutligen dömdes till döden efter en ibland farsartad rättegång var det för sammanlagt tre mord. I själva verket dödade han minst 30 kvinnor och återvände ofta till mordplatserna för att fortsätta våldföra sig på kropparna.

Inte undra på att domaren som delade ut dödsstraffet beskrev Bundy som ”extremt syndfull, chockerande ond och vidrig”.

Kvinnorna som älskade honom

Den här filmen är gjord av Joe Berlinger, en man som vanligtvis sysslar med dokumentärer, gärna om brottsfall. Tidigare i år släpptes hans Netflix-serie ”Confessions with a killer: The Ted Bundy tapes” och här ser vi en dramatiserad version av seriemördarens liv som riktar in sig på mordrättegången och Bundys relationer med kvinnorna som älskade honom.

Framför allt baseras filmen på en bok av Elizabeth Kendall. Hon var en småbarnsmamma som träffade och föll för Ted Bundy i Utah 1969. Hon fortsatte troget att stå vid hans sida genom 70-talet. För Liz var Ted oskyldig. Så såg även Carole Ann Boone på saken, en annan småbarnsmamma som blev kär i seriemördaren och sedermera både gifte sig med honom (under mordrättegången) och födde hans dotter (medan han satt i dödscell).











1 av 4 | Foto: Netflix Zac Efron spelar Ted Bundy, Lily Collins hans flickvän.

Filmen väcker egentligen ingen större förståelse eller intresse för kvinnorna som vägrade se sanningen, men det är ändå rappt berättat och Lily Collins och Kaya Scodelario gör vad de kan. Zac Efron bär det hela i en av sin karriärs bästa insatser. Den forna ”High school musical”-stjärnan är helt övertygande i sina envisa försök att manipulera alla i hans liv – ett vackert skal, men med iskalla, mörka ögon.

Rollistan har även sina andra intressanta inslag, med John Malkovich som domaren, ”Sjätte sinnet”-stjärnan Haley Joel Osment som en skäggig, rund och timid arbetskamrat till Kendall och James Hetfield som en sheriff. Den sistnämnda en blinkning till en av regissörens mest kända filmer, dokumentären ”Metallica: Some kind of monster” (2004).

Frossar inte i döda kvinnokroppar

”Extremely wicked” är inte en film som frossar i ”Seven”-estetik och döda kvinnokroppar. Här är det i stället Bundys charm som skrämmer och hur pass mycket han tilläts dominera rättegången. Under eftertexterna får vi se de verkliga nyhetsbilderna, som för att understryka att ”nej, vi hittade INTE på de där bisarra scenerna du såg”.

Filmen har premiär på Netflix i morgon fredag, den 3 maj.

