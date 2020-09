Bill Skarsgård i våldsam, svettig småstadsnoir

Så bra är ”The devil all the time” på Netflix

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 15 september 2020 kl. 16.50

Uppdaterad: 15 september 2020 kl. 18.58

Foto: Glen Wilson/Netflix. ”The devil all the time”.

FILMRECENSION Våld, elände, religiös fanatism och groteska typer i efterkrigstidens amerikanska bibelbälte. ”The devil all the time” är en mörk historia – men inte utan ett visst mått av humor, av den svartare sorten.

The devil all the time

Regi Antonio Campos, med bl a Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Robert Pattinson, Eliza Scanlen, Mia Wasikowska.

PSYKOLOGISK THRILLER ”Det finns många usla jävlar där ute”, säger Bill Skarsgårds rollfigur, den traumatiserade andra världskriget-veteranen Willard Russell, som är lika besatt av att be till gud som han är våldsam, till sin lille son Arvin i början av Antonio Campos blodiga, sydstatsgotiska småstadsnoir baserad på Donald Ray Pollocks bok.

Och verkligen. ”The devil all the time” – som rör sig mellan två små hålor i efterkrigstidens USA, en i Ohio och en i West Virginia – är full av dem. Seriemördare på jakt efter sexuella kickar (Riley Keough och Jason Clarke), en korrupt sheriff (Sebastian Stan), vansinniga bibelfanatiker och en skenhelig pastor (Robert Pattinson i spektakulär form).

Det tar ett tag för de många bitarna i den här lite bökigt uppbyggda berättelsen att falla på plats, men när de väl gör det, är det Tom Hollands nu tonårige, föräldralöse Arvin som står i centrum som en ung man som dras in i en allt snabbare snurrande våldsspiral.

”The devil all the time” är onödigt omständlig, men den blir allt mer engagerande, och dess stabila stråk av svart humor och dess genomgående lysande unga ensemble lyfter vad som hade kunnat bli en obarmhärtigt deprimerande historia.



”The devil all the time” har premiär på Netflix den 16 september.

