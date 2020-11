Hans film blev årets bästa på Stockholms filmfestival

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 19 november 2020 kl. 08.01

Uppdaterad: 19 november 2020 kl. 14.59

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Burhan Qurbani.

Årets vinnare av Bronshästen för bästa film på Stockholms filmfestival är tyska ”Berlin Alexanderplatz”.

– Det är en stor ära och extra kul i dessa tider när man inte får möta sin publik på riktigt, säger regissören Burhan Qurbani.

39-årige Burhan Qurbani, tysk med föräldrar från Afghanistan, pratar på Skype från Kairo där han befinner sig just nu. Han är glad att filmen vann inte bara ett, utan två priser, huvudrollsinnehavaren Welket Bungué vann också.

– Man är som i en bubbla i den här pandemin, när sådant här händer känns det som man kommer ut ett tag.

Förlagan till filmen, romanen av Alfred Döblin (1878-1957), är en tysk klassiker, om en arbetare som efter ett fängelsestraff slår sig samman med kriminella och prostituerade i 1920-talets Berlin. För många utanför Tyskland blev den känd via Rainer Werner Fassbinders (1945-1982) 15 timmar långa tv-serie 1980.

Foto: Stephanie Kulbach, Sommerhaus Filmproduktion ”Berlin Alexanderplatz”.

– Boken läste vi i plugget. När jag var ung tyckte jag tv-serien var tråkig. Nu ville jag inte se den igen för att inte bli påverkad, säger Qurbani, inför sin moderna version, där han låter en afrikansk flykting försöka hitta sin plats i dagens samhälle, på samma sätt som huvudpersonen i boken gjorde på sin tid.

Den starka filmen hade världspremiär på årets Berlinfestival i vintras, men blev då helt utan pris. Stockholmsjuryn – producenten Patrik Andersson, regissören Isabella Eklöf och skådespelerskan Eva Melander – var mer imponerade.

En av filmens producenter är svensk, Leif Alexis.

– Han är från Kristinehamn. Han flyttade till Berlin och gick producentlinjen på filmskolan samtidigt som jag gick regilinjen. Så vi har gjort varenda film ihop sedan dess. Han är som familj för mig, säger Burhan Qurbani.

Festivalen pågår fram till och med söndag.

Alla vinnare

Bästa film: ”Berlin Alexanderplatz”, av Burhan Qurbani.

Bästa regi: Fernanda Valadez, ”Identifying features”.

Bästa debut: Fernanda Valadez, ”Identifying features”.

Bästa manus: Kaouth Ben Hania, ”The man who sold his skin”.

Bästa skådespelare: Welket Bungué, ”Berlin Alexanderplatz”.

Bästa skådespelerska: Katherine Waterston, ”The world to come”.

Bästa foto: Benjamin Echazarretta, ”Memory house”.

Bästa dokumentär: ”Gunda”, av Victor Kossakovsky.

Stockholm Impact Award: ”New order” av Michael Franco.

Zalando Rising star Award: Lancelot Ncube, känd från tv-serierna ”Kalifat” och ”Vår tid är nu”.

FIPRESCI-priset för bästa film: ”The woman who ran”, av Hong Sang-soo.

