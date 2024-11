Kristofer Hivju är tomtens okände bror

Ålder: 45 år.

Familj: Hustrun Gry, två barn.

Bor: I Oslo.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: ”After earth”, ”En iskall jävel”, ”Turist”, ”Game of thrones”, ”Lilyhammer”, ”The fate of the furious”, ”Cocaine bear”, ”Beck”.

Aktuell med: ”Red one” som får svensk biopremiär 7/11.