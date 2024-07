Filmproducenten Jon Landau är död

Ligger bakom filmer som ”Titanic” och ”Avatar”

Publicerad 2024-07-06 23.27

Filmproducenten bakom storfilmerna ”Titanic” och ”Avatar”, Jon Landau, har dött.

Det bekräftar hans son för The Hollywood Reporter.

Jon Landau blev 63 år.

Med storfilmer som ”Titanic”, ”Avatar” och ”Älskling, jag krympte barnen” har han tagit världens filmälskare med storm.

Prisbelönad filmproducent

1997 belönades han med en Oscar i kategorin ’Bästa film’ när ”Titanic” som regisserats av James Cameron belönades med elva statyetter.

I framgångssagan med Cameron och Landau fortsatte de att skörda priser. Tillsammans var de åter Oscarsnominerade för filmen ”Avatar” som belönades med tre statyetter på galan år 2009. Även om uppföljaren ”Avatar: The Way of Water” var nominerad för bästa film, vann den endast ett pris för bästa visuella effekter under den prestigefyllda ceremonin.

Dödsorsaken är okänd. Jon Landau blev 63 år.