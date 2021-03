”Nomadland” – en lysande road movie som kryper in under skinnet

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 25 mars 2021 kl. 15.09

FILM

+++++

DRAMA

Nomadland

Regi Choé Zhao, med Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie, Bob Wells, Derek Endres, Melissa Smith.

Årets favorit inför Oscarsgalan.

Och den lever mer än väl upp till förväntningarna, om man bara låter sig vaggas in i denna road movies lite långsamma tempo och lågmält känslosamma personporträtt.

”Nomadland” har sex Oscarsnomineringar, bland annat för bästa film, regi och skådespelerska. Är favorit i de två första klasserna och Frances McDormand hade nog också varit det, om hon inte redan hade två Oscarsgubbar hemma. Det får räcka, kanske några tycker.

Själv såg jag filmen på världspremiären under Venedigfestivalen i höstas, det sista som hände. Var sedan ordentligt omtumlad på flygbåten till Marco Polo-flygplatsen. För det här är en film som väcker enormt starka känslor, trots att det är en rätt lågmäld historia. Sedan vann filmen Guldlejonet, första pris.

Det handlar om nutida nomader. Folk i dagens USA som inte orkar eller vill eller har gett upp hoppet om Den Amerikanska Drömmen. De är ofta 60+. Inte missbrukare, de vill bara leva ett fritt liv och åker runt i USA i sina husbilar eller vans och bor här och där på camping- eller parkeringsplatser. Umgås med likasinnade. Pissar och skiter i hinkar. Tar ströjobb på Amazon-lager.

Lite som moderna cowboys, fast utan vapen och boskap.

Förlagan är Jessica Bruders reportagebok ”Nomadland: Surviving America in the 21st Century”. Några från boken spelar sig själva i minnesvärda miniporträtt. Andra hittade regissören Chloé Zhao längs vägen av inspelningen av denna road movie genom västra USA.

Två påhittade personer är de enda som spelas av skådespelare. Frances McDormands Fern, 60+, är änka och ensamvarg, trots att släktingar erbjuder ett mer normalt liv, i ett bekvämt hus. ”Jag är inte hemlös, bara huslös”, svarar hon. Hon har levt så här sedan maken gick bort och gipsfabriken i småstaden i Nevada då tvärdog. Husen står övergivna. Postnumret har slutat existera.

David Strathairns Dave, som blir attraherad av Fern, lever ungefär likadant. Han tar med Fern till sin sons hus. Ska han bosätta sig där med barn och nytt barnbarn? Ska han och Fern få ihop det? Eller blir det hennes vanliga avskedsfras: ”See you down the road…”

Se själva, i en film som verkligen kryper in under skinnet på en. Och som visar upp ett helt annat, och föga glamoröst, USA än vi är vana att se på film.



(Tips! Se även…)

… Viola Davis och Vanessa Kirby i ”Ma Rainey's black bottom” och ”Pieces of a woman”, två konkurrenter till Frances McDormand om en skådespelar-Oscar. Båda på Netflix.

(Visste du att…)

… flera av Frances McDormands motspelare i filmen inte hade en aning om att hon var en berömd Hollywoodskådespelerska?

