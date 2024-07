Amerikansk indiefilm i 24K

”24 timmar i New York” är elektriskt bra

Publicerad 2024-01-26

expand-left helskärm ”24 timmar i New York”

24 timmar i New York

Regi Vuk Lungulov-Klotz, med Lío Mehiel, Cole Doman, MiMi Ryder, Alejandro Goic

FILMRECENSION. 24 stressiga timmar i New York, i Sundance-belönat drama om den unge transmannen Feña.

DRAMA. Pulserande bas, ett bord med vänner som överröstar musiken, ett samtal från en pappa som ska hämtas på flygplatsen nästa kväll. Och sedan, ögonkontakt med ett ex på andra sidan baren. Man dras direkt in i ett hektiskt dygn i ett sommarhett New York, ett utsnitt på 24 stressiga timmar ur en 20-någonting transmans liv. Människor från förr dyker upp, och alla har de samma person men en ny kropp att förhålla sig till. Det blir ett dygn av elektricitet, sex och känslor. Klumpiga frågor, förvirring – och värme.

Chilensk-serbiska regissören Vuk Lungulov-Klotzs "24 timmar i New York" är en sällsynt säker långfilmsdebut, med en välförtjänt Sundance-belönad långfilmsdebutant i huvudrollen som Feña (Lío Mehiel). Båda är själva trans, och tillsammans med Matthew Poitiers foto och skådespelarna Cole Doman, MiMi Ryder och Alejandro Goic genererar de äkthet och gnistrande liv.

Här finns några delar av berättarbrinnet och energin från Sean Baker (bland annat "Prince of Broadway", "Tangerine" och "The Florida Project"), några delar Andrew Haighs "Weekend" och någon del av nerven från en bröderna Safdie-film (bland annat "Good time" och "Uncut gems"). Det är amerikansk independentfilm när den är som bäst.



Visas på bio.

