Provocerande gammaldags trots neonfärgerna

Publicerad 2023-11-24

How to have sex

Regi Molly Manning Walker, med Mia McKenna-Bruce, Lara Peake, Samuel Bottomley, Shaun Thomas, Enva Lewis, Laura Ambler

FILMRECENSION. Dygnet runt-fylla och neonfärgad köttmarknad. Tre tonårstjejer gör Grekland i hyllad långfilmsdebut.

DRAMA. Ett plan lastat med tonåringar landar i Grekland, och Tara (Mia McKenna-Bruce), Skye (Lara Peake) och Em (Enva Lewis) är redo för dygnet runt-fylla, neonfärgad köttmarknad, sexlekshetsande reseledare, spyor och tung bas. Unz, unz, kanske blir Tara äntligen av med oskulden, unz, unz. Men blir det världens bästa semester? Nej.

Långfilmsdebuterande Molly Manning Walker fick pris för Bästa regi och Bästa debut på Stockholms filmfestival i veckan, belönades dessförinnan i Cannes och har unisont hyllats. Obegripligt, med tanke på att "How to have sex" är begränsat mer nyanserad än Jonas Åkerlunds fulsnygga antispritreklam med råttor från för många år sedan. Man får en känsla av att hyllarna inte är helt uppdaterade vad gäller filmer och serier som handlar om/riktar sig till tonårstjejer post #metoo, för sex, samtycke och systerskapsvänskap har skildrats vassare och mer komplext än så här. Många, många gånger.

"How to have sex" beter sig tvärtom som om vi befinner oss i en filmhistorisk loop där lättklädd tjej + fylla fortfarande är en garant för utnyttjande, och där bara riktigt gulliga killar™ inte passar på. Det är provocerande gammaldags, trots unzet och neonen. Dessutom, så skrikigt på näsan-äkta att det känns falskt.



Visas på bio.

