En 25-årig adopterad kvinna söker sina rötter i Sydkorea

Men inget blir vad hon tänkt sig

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Tillbaka till Seoul

Regi Davy Chou, med Ji-Min Park, Oh Kwang-rok, Guka Han.

Adopterade barn känner ofta en slags rotlöshet.

Det gäller även huvudpersonen som återvänder till Sydkoreas huvudstad.

DRAMA. En film som tävlade i Cannes-festivalens Un Certain Regard-sektion i fjol och var Kambodjas Oscarsbidrag, utan att bli nominerat.

Den skildrar 25-åriga Freddie (Ji-Min Park) som adopterades till Frankrike som bebis. Nu åker hon lite planlöst till Sydkorea för att söka sina rötter. Tillsammans med en hotellreceptionist (Guka Han) som blir hennes tolk, tar hon plats i den sydkoreanska huvudstadens nattliv. Festar och raggar upp män. Så småningom möter hon sin biologiska pappa (Oh Kwang-rok, känd från många av Park Chan-wooks filmer), som visar sig vara en jobbig, smått försupen, man.

Freddie är också en stökig person, vi får möta henne under flera återbesök till Seoul några år senare, men på många sätt förblir hon lika rotlös, trots att hon hittar sin plats i Sydkorea.

Filmen engagerar, fast det ibland är svårt att förstå sig på Freddies häftiga humörsvängningar. Eller att ens tycka om henne.

Filmen visas på bio.

