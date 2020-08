Han stal en konstnärs tavlor – sedan blev de vänner

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 20 augusti 2020 kl. 20.09

DOKUMENTÄR

The painter and the thief

Regi Benjamin Ree, med Karl-Bertil Nordland, Barbora Kysilkova.

Regissören Benjamin Ree fick sitt genombrott med en film om norska schackgeniet Magnus Carlsen.

Nya filmen skildrar en väldigt märklig vänskap mellan offer och gärningsman.

En norsk film som prisbelönades vid Sundance-festivalen.

Tjeckiska konstnären Barbora Kysilkova flyttar till Oslo för att bo med sin norska pojkvän, som räddat henne från ett destruktivt förhållande. Hon har just haft vernissage för sin första utställning, när de två största tavlorna blir stulna på natten. Tjuvarna grips snabbt tack vare övervakningskameror. Det blir rättegång. Då konfronterar hon en av tjuvarna och säger att hon vill måla av honom.

Fram växer en märklig vänskap, kanske kärlek, till småtjuven/drogmissbrukaren Karl-Bertil Nordland. Det är fascinerande, men också ibland lite obehagligt, att följa vad jag tycker är ett för hennes del stundtals osunt förhållande till honom. Det är som att den begåvade konstnären inte kan gå vidare, utan fastnar där.

Alla dokumentärer är en slags manipulerad ”verklighet”. Den här känns, på gott och ont, lite mer så än många andra.

