Underhållande filmcollage om drottning Elizabeth II

Publicerad: I går 10.45 Uppdaterad: I går 15.26

helskärm Porträtt av 70 år på tronen.

Elizabeth

Regi Roger Michell, med drottning Elizabeth II , brittiska kungafamiljen, Paul McCartney m fl.

DOKUMENTÄR Underhållande bild av drottning Elizabeth och hennes 70 år på Storbritanniens tron. Kul musikval och rapp klippning i ett collage som porträtterar regenten, hennes familj, politiker och dramatiska händelser. Hennes sätt att prata, avbildningar genom åren, vinkningarna.

90 minuters urval av ett liv, en mix av stort och smått, allvar och lekfullhet. Som hennes samarbete med James Bond/Daniel Craig vid invigningen av London-OS 2012.

Roger Michell dog i höstas. Han gjorde många sorters filmer, som ”Notting Hill” och dokumentären ”Nothing like a dame”. Lite lik den här.

Många har tyckt sig komma närmare Elizabeth och hennes familj genom tv-serien ”The crown” och i filmer/pjäser med Helen Mirren. Här finns en del mer privata scener, med ögonblick av en nästan lössläppt drottning på hästkapplöpningar och på båtresa.

Drottning Elizabeth berättar att kronan är tung att bära. Alltså väger mycket. Tyngden av uppdraget hon haft pratar kvinnan som snart fyller 96 år inte mycket om. Hon håller masken - även om här finns spontana stunder. ”Are you supposed to look like you're enjoying yourself?”, sa hon vid fotograferingen med G7-politikerna i Cornwall i somras.

Hon vet sedan länge att svaret för hennes del alltid är ja.

helskärm Drottningen och maken Philip

Publisert: Publicerad: 31 mars 2022 kl. 10.45

LÄS VIDARE