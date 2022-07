Bond-kompositören Monty Norman är död

Blev 94 år

Han skulle skriva signaturmusik till Bond-filmen ”Dr No” 1962.

Resultatet blev så lyckat att det fortsatte användas – i film efter film.

Nu har kompositören Monty Norman dött – 94 år gammal.

Monty Norman började sin karriär som kompositör för shower och musikaler som ”Expresso Bongo” och ”Irma La Douce” innan han hamnade i filmbranschen.

Det var James Bond-producenten Cubby Broccoli som bad Norman att skriva musiken till ”Dr No”, som i Sverige kom att få heta ”Agent 007 med rätt att döda”. Han återanvände då en tidigare komposition, ”Bad sign good sign”, från en nedlagd scenproduktion och skrev om den för att passa en lyxig agentfilm.

– Hans sexighet, hans mystik, hans hänsynslöshet – allt finns där i några få toner, mindes Norman senare enligt BBC.

Kort tids sjukdom

Många antog att John Barry, som senare gjorde ett nytt arrangemang av musiken, också skrivit den. 2001 stämde Norman tidningen The Sunday Times som felaktigt hävdat att Barry var upphovsman.

De tvingades betala nästan 400 000 kr i skadestånd till Norman.

Han skrev också musiken till filmer som ”The two faces of Dr Jekyll” (1960), ”The day the earth caught fire” (1961), ”Call me Bwana” (1963) och miniserien ”Dickens of London” (1976).

I måndags dog Monty Norman efter en kort tids sjukdom, meddelar familjen i ett uttalande.