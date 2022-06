Skräckfilm med ruggig atmosfär och stämning

Publicerad: I dag 18.49 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm The black phone.

The black phone

Regi Scott Derrickson, med Ethan Hawke , Mason Thomas, Madeleine McGraw, Jeremy Davies.

FILMRECENSION. Sådan far, sådan son.

Man blir inte direkt förvånad att den här suggestiva skräckfilmen bygger på en novell av Joe Hill, son till skräckmästaren Stephen King.

SKRÄCK. Namnet Stephen King är sannerligen ingen garanti för att det ska vara en bra film. Av de långt över hundra filmer och tv-serier som baserats på King-historier, är många inte alls särskilt bra.

Joe Hill valde att kalla sig just så för att inte rida på sin fars namn. Först efter genombrottet med ”En hjärtformad ask” (2007) avslöjade han sin identitet.

Och som författare verkar han inte bara i samma genre som pappan, han har också lite av samma svarta och makabra humor och medkänsla för de svaga i samhället.

”The black phone” utspelas i 1970-talets Denver. Ganska så jämnåriga syskonen Finney (Mason Thomas) och Gwen Shaw (Madeleine McGraw) står väldigt nära varandra. Det kanske blir så när mamman har tagit livet av sig och pappan (Jeremy Davies) oftast är arg eller full, eller både-och.

Finney är bra i baseboll, men är ändå mobbad av ett gäng i skolan.

Och alla är rädda för The Grabber, Rövaren som det översätts i filmen, som åker runt i en skåpbil och har kidnappat ett antal unga pojkar, sedan dess spårlöst försvunna.

Att ett av dessa syskon ska bli kidnappad av The Grabber, som lurar in barn i sin bil genom att ha klätt ut sig till clown, är ingen större överraskning.

Men vad som händer sedan är inte lika förutsägbart…

”The black phone” håller sig ungefär till 80 procent till en realistisk historia, där Ethan Hawke är härligt oberäknelig och just därför så otäck i rollen som The Grabber. Ett av barnen blir fånge i källarhålan från helvetet. Ska hens uppfinningsrikedom på något sätt göra att hen överlever den galna seriemördaren?

Lägg till 20 procent övernaturliga ingredienser där en svart telefon spelar en viktig roll.

Filmen frossar sällan i våld, i stället bygger man skickligt upp en ruggig atmosfär och stämning.

Och det skulle aldrig fungera utan två så suveräna barnskådespelare som Mason Thomas och Madeleine McGraw. De är 14 respektive 13 år, han har gjort några filmer och tv-serier, hon över tjugo. Båda har en tajming som många vuxna kollegor har all rätt att vara avundsjuka på.

Filmen visas på bio.

helskärm The black phone.

Se även…

…”Men” med Jessie Buckley, också obehaglig skräck, åtminstone fram till ett lite väl galet slut.

Visste du att…

… Stephen King döpte sin äldsta son efter den avrättade arbetarledaren och protestsångaren Joe Hill (1879-1915)? Han var född i Gävle och emigrerade till USA 1902.