Nya Bondfilmen är brutal och gripande

’No time to die’ är ett explosivt och lyxigt slut på Craigs era

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 10 min sedan

helskärm Daniel Craig i ”No time to die”.

No time to die

Regi Cary Joji Fukunaga, med Daniel Craig , Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch , Ralph Fiennes , Christoph Waltz , David Dencik .

FILMRECENSION. ”James Bond will return”.

Så står det alltid i slutet av eftertexterna på varje film om agenten.

Ibland dröjer det. Under Daniel Craigs era har det alltid varit värt väntan.

ACTION. Missförstå mig inte, inte alla Daniel Craigs fem Bondfilmer har varit mästerverk. Men även de som allmänt betraktas som svagare kort, ”Quantum of solace” (2008) och ”Spectre” (2015), har levererat tillräckligt mycket fyrverkeri för att få oss att glömma till exempel Pierce Brosnans och Roger Moores svagaste Bondfilmer.

Det är lätt att beundra stommen i det bygge som producenterna Barbara Broccoli och Michael G Wilson påbörjade 2006 i och med valet av Craig. Även om M (Judi Dench) följde med från Brosnan-tiden gjordes rollfiguren Bond om till en ung agent i början av karriären. För första gången fick vi en sammanhållande berättelse om 007 genom fem filmer; steg för steg mötte vi Q, Moneypenny och ärkeskurken Blofeld.

Det har varit ett genialiskt drag som har blåst nytt liv i filmserien, men samtidigt också målat in den i ett hörn. Vad ska man göra nu när berättelsen har tagit slut? Efter ”No time to die” är frågan ännu mer brännhet.

Spectre är fortfarande ute efter Bond

Det börjar med en explosion vid en plats där James Bond har kommit för att sörja. Det är tydligt att den ondskefulla organisationen Spectre fortfarande är ute efter honom, trots att han har gått i pension – och trots att dess ledare, Ernst Stavrou Blofeld (Christoph Waltz) sitter inlåst i London. Utan att avslöja för mycket kan vi säga att Bond får konkurrens av kvinnan (Lashana Lynch) som har tilldelats hans gamla 007-nummer och att han slåss, svettas och blöder sig igenom ett äventyr som involverar ett nytt biologiskt vapen och en man (Rami Malek) som har en obehaglig koppling till kvinnan i Bonds liv, Madeleine Swann (Léa Seydoux).

helskärm ”No time to die”.

Visst, skurkens motiv och hämndplan är knappast filmens starkaste kort; Malek är habil, även om hans Dr. No-liknande nemesis känns lite oinspirerad. Inte heller utnyttjar filmen sina kvinnor tillräckligt väl; Ana de Armas är suverän, men har en alldeles för liten roll.

När en actionfilm är nära tre timmar lång ringer varningsklockor, men filmskaparna har lyckats hålla rafflet intensivt mer eller mindre hela tiden, tack vare rikedomen i alla ingredienser som en Bondfilm traditionellt bjuder på. Med svenske mästerfotografen Linus Sandgren bakom kameran förvaltas alla miljöer på bästa sätt, från Syditalien till London och Jamaica. Här finns halsbrytande biljakter, inte minst en i de norska skogarna, och pigga leksaker som en välutrustad Aston Martin som räddar Bond och Madeleine tidigt i filmen.

David Dencik står för en del av humorn som en skrupellös och tjatig rysk forskare, medan Craig är en elegant och stabil Bond, både övermänsklig och djupt sårbar på en och samma gång. Det är bara i lika minnesvärda ”Skyfall” (2012) som vi har kommit så här djupt under huden på 007.

Känslosam föregångare

Samtidigt knyter filmen an till en annan mycket viktig och känslosam föregångare i Bond-historien, ”I hennes majestäts hemliga tjänst” (1969), inte minst genom att Louis Armstrongs ”We have all the time in the world” plockas fram igen på soundtracket. Det var den första filmen i serien som visade 007 som någonting mer än bara en perfekt mördarmaskin för brittiska staten.

I slutet av ”No time to die” utmanas våra känslor på liknande sätt. Filmen går mycket längre än vad någon av de 24 företrädarna gjorde.

Craigs era avslutas som den började – det är explosivt, brutalt, lyxigt och romantiskt.

Filmen har biopremiär i morgon, den 30 september.

helskärm De ständiga James Bond-producenterna Michael G Wilson och Barbara Broccoli.

Passa även på att se ...

... danska thrillerserien ”Kastanjemannen” med Dencik på Netflix.

Visste du att...

... Bond-producenten Barbara Broccoli häromdagen sa att jakten på en ny 007, den sjunde i ordningen, får vänta till 2022?

helskärm

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och Twitter för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.

Publisert: Publicerad: 29 september 2021 kl. 14.37