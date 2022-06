Mejla Stefan Hedmark

Stjärnans tv-groda får kritikerna att rasa

Men filmfansen förstår mycket väl vad piken handlar om

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Amanda Seyfried i ”The dropout”.

KRÖNIKA. Jag gör inte tv, sa Amanda Seyfried tidigare i veckan.

Samtidigt som hon var aktuell med en ny miniserie och har flera andra tv-serier i bagaget.

Snobbig attityd, tyckte många. Men filmfans förstår henne kanske bättre.

Det var i ett inspelat samtal för branschtidningen Variety mellan Seyfried och Jared Leto som grodan dök upp. Båda är aktuella med varsin högprofilerad miniserie, "The dropout" på Disney+ och "WeCrashed" på Apple TV+. Visst är det tv, men ändå. Vi gör ju inte tv, var filmstjärnorna överens om.

Det fick flera tunga tv-kritiker på Twitter att gå i taket. Nog är det häpnadsväckande att den sortens elitism mot televisionen fortfarande kan förekomma 2022, rasade de.

De har förstås helt rätt, även om det blir allt svårare att hitta någon som på allvar ser ner på tv. Skulle någon aktad regissör uttala sig mot tv handlar det oftast snarare om en vilja att bevara filmens särart, vilket är angeläget i en tid när tv-serierna dominerar så kraftigt.

Skiljer sig inte mycket åt

Jag anar vad Amanda Seyfried syftade på. Samtalet med Leto kom in på att deras erfarenhet av att göra serier som "The dropout" och "WeCrashed" är som att spela in en film. Det skiljer sig inte mycket åt, konstaterade de.

helskärm Jared Leto och Anne Hathaway i ”WeCrashed”.

När de pratar om att de inte "gör tv" handlar det förmodligen om en annan sorts tv. Det handlar om vad de traditionella marksända tv-bolagen producerar. Serier där manusen är strukturerade kring reklampauser och där en hel säsong måste vara omkring 22 avsnitt.

Tänk ”Blue bloods” och ”NCIS”. Det är det "gamla" tv. Det skiljer sig åt en hel del från film.

Det är inte den sortens tv som vinner Emmys längre, eller är föremål för passionerade fandiskussioner.

Liknar filmen

Den tv som har en framtid liknar filmen. Där gäller det att bryta sig loss från reklam-tv:s kedjor och satsa på det visuella. Ibland, inte alltid, gäller det även att locka filmstjärnor.

Jag ser gärna de här påkostade miniserierna. Så länge de är avslutade berättelser och inte tvingar in mig i en massa säsonger. Det finns gott om klassiska tv-serier som jag älskar, men numera känner jag att jag inte längre har plats och tid för nya evighetsprojekt.

Vi får se hur länge Seyfried och Leto är attraktiva som filmstjärnor. Förr eller senare kan glansen falna. Då står något marksänt tv-bolag där och väntar, med ett erbjudande om en polisserie för seniorpubliken ute i the heartland.

helskärm Sean Penn och Julia Roberts i ”Gaslit”.

3 tv-favoriter...

... som liknar filmer.

"The staircase". Colin Firth och Toni Collette i snygg thriller (HBO Max).

"Gaslit". Julia Roberts och Sean Penn i mycket filmisk Watergate-historia (Starzplay).

"The offer". Berättelsen om hur "Gudfadern" spelades in (Paramount+).

