Super hjälte, medioker film

Trötta grepp och ålderdomliga värderingar i "Wonder Woman 1984"

Av: Emma Gray Munthe

Publicerad: 26 mars 2021 kl. 10.22

Foto: HBO ”Wonder Woman 1984”

FILM

++

Wonder Woman 1984

Regi Patty Jenkins, med Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine, Pedro Pascal

FILMRECENSION I ”Wonder Woman 1984” tampas superhjälten både med superskurkar och kollegor.

ACTION Kallt krig, mintgröna kavajer. 1984 arbetar den genomgoda Diana Prince (Gal Gadot) på Smithsonian-museet, och sköter Wonder Woman-hjältedåden i hemlighet fram till dess att hon måste rädda världen. Samtidigt gör Barbara (Kristen Wiig) entré på jobbet. En osäker och osynlig, men rar och gulligt klumpig kollega som innan man hinner blinka går över till den mörka sidan: släpper ner håret, tar av sig glasögonen, använder eyeliner och ålar sig in i en tajt klänning. Hånglar med första bästa ponzibedragande superskurk och tar till våld mot obehagliga män.

Under ytan av lightfeminism bubblar det av trötta grepp och ålderdomliga värderingar i "Wonder Woman 1984". Utöver de nyss nämnda, kvinnlig avundsjuka på en Den elaka drottningen-nivå man sluppit på länge.

De 20 första minuterna av föregångaren "Wonder Woman" var tårframkallande mäktiga, resten var som det mesta annat i genren: mediokert men kul att titta på med barn. (Förlåt.) "Wonder Woman 1984" är inget undantag, men snäppet sämre. För mer action föreslår jag att man drar upp Hans Zimmers "Wonder Woman"-tema på hög volym och letar upp svenska Ninjatyra eller någon av "Wonder Woman 1984" -stuntkvinnan Jessie Graffs "American Ninja Warrior"-banor på YouTube. Gåshud!

"Wonder Woman 1984" har premiär 26 mars på HBO.

