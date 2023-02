Mer folkbildning än film

”Sockerexperimentet” – en historielektion om en nattsvart del av svensk historia

Publicerad: I går 13.22

helskärm ”Sockerexperimentet”

Sockerexperimentet

Regi John Tornblad, med Amanda Malmberg, Isak Bruno, Elisabeth Ehde Torbjörnsdotter, Henrik Norman, Sandra Redlaff, Tony Lundgren, Per Ragnar

FILMRECENSION. ”Sockerexperimentet” berättar om de vidriga försök som gjordes på patienterna på Vipeholmsanstalten på 40- och 50-talet.

DRAMA. På Vipeholmsanstalten placerades de som sågs som "obildbara sinnesslöa", och här utsattes på 40- och 50-talet – under styrning av Medicinalstyrelsen – hundratals av de intagna för det vidriga experiment som ledde till att "lördagsgodis" blev ett begrepp i Sverige. För att förbättra landets dåliga tandhälsa ville man under kontrollerade former undersöka sambandet mellan socker och karies, och matade de intagna med stora mängder socker. Helt utan deras medgivande, och med långvariga konsekvenser, en mängd utdragna tänder och oerhörda tandsmärtor som följd.

"Sockerexperimentet" berättar om den här nattsvarta delen av vår historia utifrån två av de intagnas perspektiv: förälskade Johanna (Amanda Malmberg) och Vilgot (Isak Bruno). Flera roller spelas av personer med funktionsnedsättningar, filmen produceras i samarbete med organisationer som företräder funktionsnedsatta och intäkterna ska också gå in i en filmfond som stödjer filmprojekt av, med och för funktionsnedsatta. Helt självklart är "Sockerexperimentet" ett på alla sätt viktigt projekt med höga ambitioner, men det är också tydligt att mer fokus gått till det folkbildande än till det rent konstnärliga och filmiska vad gäller manus, dialog och foto.



Visas på bio.

helskärm

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och Twitter för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.