Sam Mendes chockades av slutet på James Bond-filmen

Hyllade regissören prisad på Stockholm Film Festival

Publicerad: I går 21.37 Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

Han räknas som en av världens främsta filmregissörer. I veckan tog Sam Mendes, 57, emot Stockholm Film Festivals Visionary Award.

– Jag är väldigt förtjust och hedrad, säger han.

Så här lyder motiveringen till varför han får priset:

Årets Stockholm Visionary Award tilldelas en teaterregissör som tog filmvärlden med storm och vann en Oscar för sin regidebut (”American beauty”) och skrev därmed in sig i filmhistorien. Med en lätthet rör han sig mellan teatervärlden och stora Hollywood-produktioner som ger honom en unik mångsidighet och svårslaget djup. Med sin skarpa blick, mästerliga hantverk och lyriska filmspråk fängslar han publiken.

Under en intim liten pressträff med några få journalister berättar Sam Mendes vad han gillar med att få pris just i Stockholm:

– Jag har varit här flera gånger och gillar att ni i ert land har en stark tradition att folk jobbar både med teater och film. Det handlar ju främst om Ingmar Bergman, förstås. Ni är kanske trötta på att alla tjatar om honom? Fast nu handlar det kanske mest om Ruben Östlund, jag tycker mycket om hans nya film.

helskärm Sam Mendes.

Gjort biofilm om en biograf

Sam Mendes tar emot priset i samband med en visning av sin nya film ”Empire of light” (vanlig premiär 23 januari). En film som utspelas kring biografen Empire på den brittiska sydkusten under tidigt 1980-tal. Det är en hyllning till biografen i sig.

– Streamingen, att folk tittar i vardagsrummet, har förändrat mycket. Och att tv-serier på tio timmar lockar många. Jag är fortfarande förtjust i att sätta mig i biografens mörker, där alla måste vara tysta, och sjunka in i en historia på två timmar.

helskärm Sam Mendes på Stockholm Film Festival.

Bland människorna som jobbar på filmens biograf, finns en kvinna (Olivia Colman) som lider av psykisk ohälsa. Regissören berättar att filmen är mer personlig än vad många kanske anar:

– Jag växte upp som enda barnet till en frånskild mamma. Hon var bipolär, så som tonåring var det ofta jag som fick ta hand om henne. Jag ville skildra olika aspekter av psykisk ohälsa. Men jag ville inte göra en hundraprocentigt självbiografisk film. Inte sätta en ung grabb i centrum för att man ska tycka synd om honom.

Har gjort två Bond-filmer

I stället handlar det, också, om kvinnans förhållande med en hälften så gammal svart arbetskamrat (Micheal Ward) på biografen, i tider då rasismen frodades i England.

Sam Mendes har gjort filmer i vitt skilda genrer. Oscarsvinnaren ”American beauty”, ”Road to Perdition”, ”Revolutionary Road”, ”1917”.

– Jag har inspirerats av regissörer som Billy Wilder, Milos Forman och Ang Lee, som aldrig gör samma typ av film om och om igen.

helskärm Daniel Craig och Ana de Armas i Bond-filmen "No time to die”.

Mest känd är han nog ändå för de två James Bond-filmerna ”Skyfall” och ”Spectre”.

– Med den första försökte jag göra Bond mer sårbar. Den andra… det är svårt att börja en så stor film utan ett färdigt manus. Första hälften är bra, sedan blev det inte alls lika bra, men det är av misstagen man lär sig.

Då du är en viktig del i hela James Bond-mytologin, vad tycker du om att agent 007 dör i senaste filmen ”No time to die”?

– Jag blev chockad när jag såg den på bio. Hur fan ska de gå vidare nu?, tänkte jag. Och kände mig väldigt glad för att det inte är mitt problem…

Det här är Sam Mendes

Namn: Sam Mendes.

Ålder: 57.

Bor: London.

Familj: Gift med Alison Balsam, 44, musiker. De har 5-åriga dottern Phoebe tillsammans. Från äktenskapet med skådespelerskan Kate Winslet har han sonen Joe, 18.

Aktuell: Nya filmen ”Empire of light” visas på Stockholm Film Festival, där han tagit emot dess Visionary Award. Filmen får vanlig Sverige-premiär 23 januari nästa år.