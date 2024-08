Aki Kaurismäki stor favorit på ”europeiska Oscarsgalan”

De är nominerade till EFA-galan

Gunnar Rehlin/TT

Uppdaterad 2023-12-08 | Publicerad 2023-11-07

expand-left helskärm Holappa (Jussi Vatanen) och Ansa (Alma Pöysti) i Aki Kaurismäkis "Höstlöv som faller". Pressbild.

Finländsk romantik eller ett brittiskt drama om nazitiden?

När Europeiska filmakademin avslöjar nomineringarna inför årets prisutdelning har två filmer fått fem nomineringar var i de tunga kategorierna: Aki Kaurismäkis ”Höstlöv som faller” och Jonathan Glazers ”Zone of interest”.

Det är snålare med nomineringar till övriga nordiska länder. Mads Mikkelsen är nominerad i kategorin bästa manliga huvudroll för ”Bastarden”. Mika Gustafsons ”Paradiset brinner” fanns med på en längre nomineringslista, men gick inte vidare.

Alla de filmer som har nominerats i huvudkategorierna hade sina urpremiärer och blev flitigt belönade på två av det gångna årets festivaler. ”Höstlöv om natten”, ”Zone of interest” och Justine Triets ”Fritt fall” tävlade i Cannes, medan Matteo Garrones ”Kaptenen” och Agnieszka Hollands ”Green border” tävlade i Venedig. Alla dessa fem har nominerats i kategorin ”bästa europeiska film”, och deras regissörer är nominerade i regikategorin.

expand-left helskärm ”Fritt fall”

I kategorin bästa kvinnliga skådespelare är Sandra Hüller dubbelt nominerad för ”Fritt fall” och ”Zone of interest” och Alma Pöysti är nominerad för ”Höstlöv som faller”. De får sällskap av Eka Chavleishvili för ”Blackbird blackbird blackberry”, Leonie Benesch för ”The teacher's lounge” och Mia McKenna-Bruce för ”How to have sex”.

Mads Mikkelsen får i sin kategori sällskap av Jussi Vatanen för ”Höstlöv som faller”, Christian Friedel för ”Zone of interest”, Thomas Schubert för ”Afire” och Josh O'Connor för ”La chimera”.

Nomineringar för bästa manus går till ”Höstlöv om natten”, ”Fritt fall”, ”Green border”, ”Zone of interest” och ”The teacher's lounge”.

Årets prisutdelning äger rum i Berlin den 9 december.