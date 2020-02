Pär Lernström om Jimmy Kimmel-hånet: ”Genant”

avNatalie Demirian

Publicerad: 11 februari 2020 kl. 18.48

Uppdaterad: 12 februari 2020 kl. 11.18

Pär Lernströms misstog Penélope Cruz för Salma Hayek.

Nu uppmärksammar talkshowstjärnan Jimmy Kimmel misstaget.

– Kul att man blir ihågkommen för något här i världen, säger Pär Lernström till Aftonbladet.

Pär Lernström, 39, var TV4:s reporter på Oscarsgalans röda matta i Los Angeles och för att försöka få egna intervjuer med filmstjärnorna.

Men programledaren råkade under sändningen missta Penélope Cruz för Salma Hayek och ropade ”Hello Salma, how are you doing?”, till stjärnan.

Foto: JORDAN STRAUSS / AP Penelope Cruz.

Foto: Richard Shotwell / AP Salma Hayek

”Vad är mer pinsamt”

Nu visar den amerikanska talkshowstjärnan Jimmy Kimmel klippet med glimten i ögat i sitt program ”Jimmy Kimmel Live!”.

– Det här är röda mattan från Sverige, håll utkik efter vem som dyker upp i slutet av klippet, säger han till den skrattande publiken.

Därefter frågar han sin sidekick Guillermo Rodriguez och publiken:

– Vad är mer pinsamt, svenska killen som misstar Penélope Cruz för Salma Hayek eller Al Pacino som misstar Guillermo för en riktig reporter på röda mattan?

Foto: CAROLINA BYRMO Pär Lernström

Lernströms försvar

När Aftonbladet når Pär Lernström är han på väg hem från Los Angeles och har ännu inte hört talas om att Jimmy Kimmel har pratat om honom.

– Det är lite genant så klart, men också roligt antar jag att bli omnämnd i något form av sammanhang! Till mitt försvar så var Salma precis bakom och jag hade sett henne tidigare, men ja, det är genant. Men kul att man bli ihågkommen för något här i världen. Vad är det de säger, all publicitet är väl någon form av bra publicitet antar jag, säger han och skrattar.

Efter att ha sett klippet skriver han i ett sms:

”Haha. Kommer få leva med det här nu”.

Hela Oscarsgalan går att se på TV4 Play.

Foto: Evan Agostini / AP Jimmy Kimmel

