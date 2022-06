”Jurassic world: Dominion” etta på bio i USA – har spelat in 1,42 miljarder

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Laura Dern och Sam Neill spelar huvudrollerna i nya "Jurassic World"-filmen. Pressbild.

Nya filmen i ”Jurassic Park”-universumet, ”Jurassic world: Dominion” går upp som etta på biotoppen i USA och Kanada, skriver Variety.

Filmen har spelat in 143 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,42 miljarder kronor, under öppningshelgen. Det är dock mindre än föregångarna i serien, ”Jurassic World” från 2015 (208 miljoner dollar under öppningshelgen) och ”Fallen kingdom” från 2018 (148 miljoner dollar).

Internationellt har ”Jurassic world: Dominion” dragit in 245 miljoner dollar i biljettintäkter.

– Det är en utmärkt öppning. Recensionerna har varit dåliga, men det har aldrig stoppad de här monstren, säger David A Gross, chef för filmforskningsföretaget Franchise Entertainment Research, till Variety.

”Top gun: Maverick” är stark tvåa på biotoppen och har spelat in 50 miljoner dollar under helgen – två veckor efter premiären.