Twitterhetsandet visar hur korkade vi har blivit

Vi klarar inte att se skillnad mellan skådis och rollfigur

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Kit Connor och Joe Locke i "Heartstopper".

KRÖNIKA. Det sägs ibland att sociala medier gör oss dummare.

Nya bevis i ärendet dök upp i veckan, då en 18-årig skådespelare tvingades ut ur garderoben på Twitter.

Den brittiska tv-serien ”Heartstopper” har blivit en succé på Netflix . Precis som svenska ”Young royals” handlar det om två tonårspojkar som blir kära i varandra. Och precis som i det senare fallet har en smärre hysteri byggts upp kring de skådespelare som har huvudrollerna i ”Heartstopper”, Kit Connor, 18, och Joe Locke, 19.

Locke är öppet homosexuell. Connor har valt att inte diskutera sin sexualitet. I en frisk värld hade alla accepterat detta och gått vidare med sina liv.

Men spekulationerna kring Connor nådde så småningom kokpunkten bland fans och när han sågs gå hand i hand med en 22-årig kvinnlig motspelare under en filminspelning anklagades Connor i sociala medier för att syssla med ”queerbaiting”. Det vill säga antyda att han inte är straight med syfte att tjäna pengar av en hbtq-publik.

Outade sig själv

Trycket blev så stort att Connor i tisdags till sist valde att komma ut som bisexuell på Twitter. I ett meddelande till seriens ”fans” skrev han: ”Grattis till att ni tvingar en 18-åring att outa sig själv. Jag tror att somliga av er har missat poängen med serien”.

Sociala medier får oss ofta att gå över gränsen. Till vardags går vi inte fram till folk och uttalar oss nedsättande om vilka kläder de har på sig, hur de uppfostrar sina barn, om att det råder en åldersskillnad mellan två personer som är kära i varandra, etc. Men anything goes i kommentarsfält och tweets, oavsett hur det skadar andra.

Tom Hanks i "Philadelphia".

För två år sedan tvingade en sociala medier-storm Halle Berry att be om ursäkt för att hon övervägde att spela en transperson i en ny film. Hon behövde sannerligen inte be om ursäkt för att hon ville... skådespela. Men i slutändan bidrog kontroversen till att lyfta behovet av att ge särskilt transpersoner fler rollmöjligheter.

Den diskussionen är inte död. Man kan vilja rollsätta sin film med en stor stjärna för att ”sälja” budskapet eller hitta en mindre känd förmåga som kanske i stället kan bidra med större trovärdighet.

Men samtidigt är det idiotiskt om vi gör det till ett måste att skådisar har samma sexualitet som sina rollfigurer.

”En brist på äkthet”

I ett uppmärksammat uttalande från i somras hävdade Tom Hanks att om ”Philadelphia” (1993) hade gjorts i dag hade inte han kunnat spela rollen som homosexuell advokat, en insats som gav honom hans första Oscar.

– Folk hade inte accepterat bristen på äkthet i att se en straight man spela en homosexuell man, sa Hanks i intervjun i New York Times.

Tyvärr har han inte fel, det är fullt möjligt att både publiken och branschen inte längre klarar av att förstå skillnaden mellan verklighet och fiktion.

Men jag hoppas på tillnyktrande. Och bättre hyfs.

helskärm

