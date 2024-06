En gullig romcom-bagatell med trendig åldersskillnad

Zac Efron och Nicole Kidman gör ”A family affair” värd att se

A family affair

Regi Richard LaGravenese, med Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Kathy Bates, Liza Koshy.

FILMRECENSION. I Netflix senaste romcom uppstår passion och kärlek mellan en klok änka och en betydligt yngre och rätt ytlig Hollywoodstjärna.

Den är kanske inget du kommer att minnas till hösten, men Nicole Kidman och Zac Efron säljer in den för stunden.

ROMANTISK KOMEDI. En mogen, ensamstående kvinna i sina bästa år, som får ihop det med en betydligt yngre och dessutom väldigt känd man – men får kalla fötter eftersom hon även har en dotter att ta hänsyn till.

Det var temat för Michael Showalters romcom ”The idea of you” med Anne Hathaway, som hade premiär i maj, och det är även temat för Richard LaGraveneses snarlika ”A family affair”.

Den unga Los Angeles-bon Zara Ford (Joey King) har länge stått ut med ett otacksamt jobb som personlig assistent åt den självupptagna Hollywoodstjärnan Chris Cole (Zac Efron). Men nu har tålamodet börjat rinna ut, och en dag säger hon upp sig i vredesmod.

expand-left helskärm ”A family affair”

Chris bestämmer sig för att söka upp henne i hennes hem för att röka fredspipa – men blir i stället betuttad i hennes mamma Brooke (Nicole Kidman), som är både en framgångsrik författare och en överjordiskt snygg änka.

Kemin är omedelbar och ett första passionerat möte leder snart till något djupare. Men kan Zara acceptera relationen? Och har Chris verkligen plötsligt blivit reko, eller är Brooke bara ännu en kvinna han snart tänker dumpa?

Vänta er inget annat än det förväntade. Men både Efron och Kidman gör roller som passar dem perfekt, och som en smågullig bagatell gör den här filmen det den ska.

Visas på Netflix, från den 28 juni.

