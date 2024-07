5 filmer där det lönar sig att börja om på nytt

Den bästa sortens prequel får oss visst att bry oss

KRÖNIKA. Börja om från början, börja om på nytt, är en gammal schlager som Hollywood gärna sjunger.

I veckan startade DN:s Hanna Fahl ett korståg mot prequels.

Men det finns gott om filmexempel där det lönade sig att blicka bakåt.

Nu förstår jag absolut Hanna Fahls poäng, vilket i huvudsak är att ingenting står på spel i en prequel. Vi vet redan vad som händer sedan, så varför ska vi bry oss om vad som hände innan? Det blir en poänglös förrätt till den matiga huvudrätten, serverad i efterhand.

"Gudfadern, del II".

Och visst finns det en mängd trötta prequels. Men det är inte i sig ett tecken på att det är något fel på konceptet. Så låt oss kika på fem utmärkta prequels.

* Det finns förstås inget mer briljant exempel än ”Gudfadern, del II” (1974). Kanske var det ingen som efter att ha sett den första filmen tänkte ”undrar hur det gick till när Vito Corleone kom till USA?” Men Mario Puzo och Francis Ford Coppola såg till att i en och samma film inte bara väcka ens intresse för Corleones bakgrundshistoria, utan även flytta berättelsen framåt genom att följa sonen Michaels mognad som maffiaboss.

Bättre än 70-talsuppföljarna

* ”Apornas planet: (r)Evolution” (2011). Hur gick det till när aporna tog över jorden? Den frågan besvarades på ett visuellt sprakande, spännande och kreativt sätt i den här filmen och dess lika sevärda uppföljare, inklusive den nu bioaktuella ”Kingdom of the planet of the apes”. Överlag betydligt bättre än 70-talsuppföljarna.

Timothée Chalamet i "Wonka".

* ”Wonka” (2023). Jag var den förste att himla med ögonen när jag hörde om en prequel till ”Kalle och chokladfabriken”. Men om man gör det så här, i form av en glittrande färggrann musikal, i händerna på mannen som regisserade ”Paddington”-filmerna, ja då väcks och tillfredsställs ens sötsug.

* ”Prey” (2022) är en prequel till ”Rovdjuret” som inte bara är en snygg och spännande film, utan tjänar på att handlingen flyttas bakåt i tiden till 1700-talet, då rymdmonstret först landade på jorden. I första filmen var det soldater som föll offer för rovdjuret, här är det (trovärdigt skildrade) Comanchekrigare.

Sorgsen, läskig och rolig historia

* Till sist, ”Pearl” (2022). En prequel till Ti Wests skräckfilm ”X” som blickar bakåt flera decennier för att skildra tragedin bakom originalfilmens mördare, en landsortstjej som drömmer om att bli en stjärna. Första filmen var en enkel slasher, ”Pearl” är en sorgsen, läskig och rolig historia med smarta blinkningar åt ”Psycho” och ”Trollkarlen från Oz”. I augusti kommer tredje filmen i serien, ”Maxxine”.

Med andra ord: den bästa sortens prequel får oss visst att bry oss, att ignorera framtiden till förmån för vad som sker här och nu.

