ABBA-låten som inte kom med i filmen

Därför saknas Meryl Streep

FILM 21 juli 2018 12:51

”The day before you game” är en av ABBA:s bästa låtar.

Meryl Streep sjunger den fantastiskt i en ny inspelning som finns på soundtracket till ”Mamma mia: Here we go again”.

Men låten fick inte plats i filmen.

– Jag kände att jag måste spela in sången med Meryl, säger Benny Andersson. Men vi kan inte sluta en film med världens sorgligaste låt.

Den som hört soundtracket som kom ut 13 juli blir förvånad att ”The day before you came” inte är med i filmen.

– Ja, det förstår jag, säger Benny Andersson. Hon gjorde den så bra och jag tänkte att låten kanske kunde vara med under eftertexterna. Den var inspelad, och jag ville absolut ha med den på skivan.

– Låtarna är underordnade storyn, säger Björn Ulvaeus. Hur bra låten än är så faller den ur om den inte passar intrigen.

Den som lyssnar på skivan ”Mamma mia: Here we go again” får ett par starka sånger som inte finns med i filmen. ”I wonder” med Lily James och ”The day before you came”.

– Scenen med ”I wonder” blev bortklippt”, säger regissören Ol Parker. Men ”The day before you came” var aldrig med i filmen.

Fast de försökte. Ol Parker, som skrivit bland annat ”Hotell Marigold”, hittade på historien i filmen tillsammans med Richard Curtis, skaparen av ”Fyra bröllop och en begravning”, ”Notting Hill” och ”Love actually”.



1 av 2 | Foto: Jonathan Prime Amanda Seyfried och Meryl Streep i ”Mamma mia: Here we go again”.

”Var mycket envis”

När de två skrev intrigen började de med sångerna.

– Richard har en husvagn på sin tomt och vi satt i den i tre dagar. Vi satte upp lappar på väggen med ABBA-låtarna vi ville ha med. Sedan zickzackade vi mellan dem. ”The day before you came” är Richard Curtis stora favorit av alla ABBA-låtarna, säger Ol Parker.

– Richard var mycket envis. ”The day before you came” skulle in i handlingen. Men vi kunde inte få till det. Det finns dock ett ögonblick i filmen när man hör melodin spelas av det grekiska bandet.

De byggde filmen bit för bit efter sångerna.

– Vi visste tidigt att vi skulle sluta med ”My love, my life”, säger Ol Parker.

Till sist fanns sex låtar kvar på väggen som de inte fått in. Då fick Ol Parker en idé.

– Jag beskrev en historia för Richard och improviserade i tio minuter. Han förstod inte vart jag var på väg, tills jag avslöjade namnet: ”Fernando”.

Så kom den låten med i filmen och sjungs nu av Cher och Andy Garcia.

Men ”The day before you game” får vänta på sin stund på bioduken.

– Vi försökte verkligen få in den i filmen, säger Ol Parker.

