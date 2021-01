Guldbaggegalans stora vinnare: ”Skådisbaggen är ett skämt”

”Spring Uje spring” och ”Charter” tog hem storvinsten

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 25 januari 2021 kl. 23.16

Uppdaterad: 25 januari 2021 kl. 23.41

Foto: SVT Uje Brandelius och Henrik Schyffert i ”Kulturnyheternas” eftersändning.

”Spring Uje spring” och ”Charter” var kvällens stora vinnare med tre Guldbaggar var.

För Uje Brandelius kom priset för årets bästa huvudroll som ett stort frågetecken.

– Jag vill be Rolf Lassgård om ursäkt, jag är ingen skådespelare, säger Uje Bradelius när han tar emot priset.

”Spring Uje spring” vann Guldbaggen i tre kategorier. Uje Brandelius tog emot sin första Guldbagge i kategorin bästa manliga huvudroll.

– Åh herregud vad sjukt. Jag borde inte stå här känner jag, men jag gör det och jag är väldigt glad för det. Jag vill be Rolf Lassgård om ursäkt, jag är ingen skådespelare, säger Uje Brandelius på scenen.

Det dröjde inte länge förrän det var dags att ta emot pris igen. Denna gång i kategorin bästa manus, som Uje Brandelius även står för.

– Wow, vad kul att få pris av ”Galenskaparna”. Den här Guldbaggen känns mer rimlig, jag är en jävligt bra manusförfattare.

Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN Tomas Michaelsson, Uje Brandelius och Henrik Schyffert vinner bästa film för ”Spring Uje spring” under Guldbaggegalan 2021.

Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN Tomas Michaelsson, Uje Brandelius och Henrik Schyffert.

Till sist tilldelades ”Spring Uje spring” galans tyngsta pris; Årets bästa film. Filmen är producerad av Anna-Klara Carlsten och Tomas Michaelsson och regi av Henrik Schyffert.

– Tack så mycket. Jag vill bara påpeka att det vi gjort är en lågbudgetfilm, säger Schyffert från scenen.

– Vi fick ihop den här filmen, och den blev jättebra. Det är tack vare teamet.

Foto: SVT Uje Brandelius och Henrik Schyffert.

”Ett skämt”

I ”Kulturnyheternas” eftersändning är Brandelius fortfarande chockad över skådespelarpriset.

– Det är helt sjukt. Den här skådisbaggen jag fick är ett skämt. Manusbaggen helt rimlig, bästa film helt sjukt, säger han.

Han berättar även hur det var att ta emot ett pris i ett tomt Annexet.

– Det var lite bisarrt, men jag tänkte på min familj hemma i tv-soffan och pratade till dem, säger han.

Schyffert och Brandelius verkar ha fått mersmak efter kvällens storvinst.

– Utan Henriks regi hade jag inte fått några Guldbaggar, han är så underskattad som regissör, säger Brandelius.

– Jag vill göra mer med Uje, han är världens bästa, säger Schyffert.

Foto: SVT Ane Dahl Torp vann bästa kvinnliga huvudroll för rollen som Alice i ”Charter”

Foto: SVT Ane Dahl Torp lever sig in i hur det skulle vara att ta emot priset på Guldbaggegalan.

Bästa kvinnliga huvudroll för ”Charter”

Även ”Charter” vann stort med tre priser. Ane Dahl Torp vann bästa kvinnliga huvudroll för rollen som Alice. Hon närvarade inte på galan utan tog emot priset via länk från Norge. Hon föreställde sig att ta emot pris en helt vanlig Guldbaggegala-kväll.

– Det är jag! Det är jag, Ane Dahl Torp, och jag springer fram mot scenen och det är applåder från publiken, säger hon.

Guldbaggen för bästa regi gick till Amanda Kernell för ”Charter”. Även hon var med via länk från Norge.

– Tack alla fantastiska, älskade filmarbetare och filmskapare som jag har arbetat med.

– Tack alla föräldrar och barn jag har fått prata med på vägen.

Sophia Olsson vann en Guldbagge för bästa foto.

Här är vinnarna på årets Guldbaggegala:

Bästa film: ”Spring Uje spring”, av Henrik Schyffert.

Bästa regi: Amanda Kernell, ”Charter”.

Bästa kvinnliga huvudroll: Ane Dahl Torp, ”Charter”.

Bästa manliga huvudroll: Uje Brandelius, ”Spring Uje spring”.

Bästa kvinnnliga biroll: Lena Endre, ”Min pappa Marianne”.

Bästa manliga biroll: Ahmad Fadel, ”Ghabe”.

Bästa manus: Uje Brandelius, ”Spring Uje spring”.

Bästa klippning: Fredrik Morheden, ”Breaking surface”.

Bästa foto: Sophia Olsson, ”Charter”.

Bästa ljud/ljuddesign: Fredrik Lantz, ”Andra sidan”.

Bästa originalmusik: Ola Kvernberg, ”Only the devil lives without hope”.

Bästa visuella effekter: Jelmen Palsterman, Tony Kock, ”Breaking surface”.

Bästa kostym: Kicki Ilander, ”Se upp för Jönssonligan”.

Bästa scenografi: Linda Janson, Charlotte Alfredson, ”Se upp för Jönssonligan”.

Bästa mask/smink: Hanna Holm Löfgren, Eva von Bahr, Love Larson, ”Nelly Rapp – Monsteragent”.

Bästa dokumentärfilm: ”Greta”, av Nathan Grossman.

Bästa kortfilm: ”A legacy of horses”, av Annika och Jessica Karlsson.

Bästa utländska film: ”Till min dotter” (Syrien), av WaadA-Katcab, Edward Watts

Hedersguldbaggen: Sten Ljunggren.

Gullspira (för enastående insatser inom barnfilmen): Jon Nohrstedt, filmproducent.

Publicerad: 25 januari 2021