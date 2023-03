Hollywood har blivit helt besatta av den överskattade filmen

Aftonbladets experter tippar Oscarsgalans vinnare och förlorare

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Natten mellan söndag och måndag ska ett helt gäng Oscarsstatyetter delas ut till Hollywoodstjärnorna. Det är galornas gala och i år ser du den på TV4.

Redan nu står Karolina Fjellborg (KF), Stefan Hedmark (SH) och Jan-Olov Andersson (JOA) redo med spåkulan.

Här är vinnarna på galan i de största filmkategorierna.

Film

”På västfronten intet nytt”, ”Avatar: The way of water”, ”The banshees of Inisherin”, ”Elvis”, ”Everything everywhere all at once”, ”The Fabelmans”, ”Tár”, ”Top gun: Maverick”, ”Triangle of sadness”, ”Women talking”.

KF: Jag hade hellre sett antingen ”The Fabelmans”, ”The banshees of Inisherin” eller ”På västfronten intet nytt” ta hem det tyngsta priset. Men allt pekar ju på att ”Everything everywhere all at once” vinner, eftersom någon sorts masspsykos verkar ha brutit ut.

SH: Allt pekar på att den helgalna, röriga ”Everything everywhere all at once” plockar hem kvällens tyngsta staty. Senast belönades den med producentskråets främsta pris, vilket ofta är ett tydligt tecken på vart det barkar hän. Dessutom verkar hela Hollywood ha drabbats av en slags besatthet med den här underhållande men gravt överskattade filmen.

JOA: Hos mig skulle kampen stå mellan ”Tár”, ”The Fabelmans”, ”The banshees of Inisherin” och ”Triangle of sadness”. Alla värdiga vinnare. Nu tycks inget kunna stoppa den överskattade filmen där alltihop är överallt på en och samma gång.

Regi

Martin McDonagh (”The banshees of Inisherin”), Daniel Kwan och Daniel Scheinert (”Everything everywhere all at once”), Steven Spielberg (”The Fabelmans”), Todd Field (”Tár”), Ruben Östlund (”Triangle of sadness”).

KF: Att Ruben Östlund vinner känns inte speciellt troligt, men att han är nominerad är ju stort bara det. Spielberg borde vinna och kan ha en chans, men skulle jag satsa pengar skulle jag göra det på Daniel-duon Kwan och Scheinert.

SH: Steven Spielberg har redan två Oscars för bästa regi, men jag tycker att han förtjänar en tredje. ”The Fabelmans” är hans bästa film sedan ”Rädda menige Ryan”, men det ser inte ut att räcka till. Regiduon ”the Daniels” har fått ett osannolikt genombrott med ”Everything everywhere all at once” och lär belönas för det.

JOA: Egentligen skulle alla utom troliga vinnarna Daniel Kwain/Daniel Scheinert vara värdiga vinnare. Spielberg är nog främsta utmanaren till dem.

Kvinnlig huvudroll

Cate Blanchett (”Tár”), Ana de Armas (”Blonde”), Andrea Riseborough (”To Leslie”), Michelle Williams (”The Fabelmans”), Michelle Yeoh (”Everything everywhere all at once”).

KF: Förvånansvärt få skådespelare har vunnit fler än två Oscars. Och medan det inte är omöjligt att Cate Blanchett blir medlem i den exklusiva lilla klubben, tror jag mer på Michelle Yeoh. Och jag tycker att hon förtjänar att ha en, även om jag inte älskade ”Everything everywhere all at once”.

SH: Ana de Armas kan nog räkna med att gå hem tomhänt. Hon är mycket bra i ”Blonde”, men stora delar av Hollywood avskyr nog vad de gjorde med Marilyn Monroe i den filmen. Det står mellan Blanchett, som jag tycker sopar mattan med alla andra, och Yeoh vars roll är mångbottnad och speglar delar av hennes filmkarriär. Jag tror att den sistnämnda kan vinna.

JOA: Om den tippade favoriten på årets gala tar storslam kan nog även Michelle Yeoh stå som vinnare. Och hon är det bästa med den filmen. Men Cate Blanchett står i en klass för sig i den här kategorin.

Manlig huvudroll

Austin Butler (”Elvis”), Colin Farrell (”The banshees of Inisherin”), Brendan Fraser (”The whale”), Paul Mescal (”Aftersun”), Bill Nighy (”Living”).

KF: Enormt svårtippat. Mest snackas det om Brendan Fraser och Austin Butler just nu, men jag skulle vilja slänga in Colin Farrells namn i tombolan också. Gissar dock – kanske lite vågat eftersom Fraser är storfavoriten – i slutänden faktiskt på Butler för hans förkroppsligande av legenden Elvis Presley. Även om han statistiskt sett är lite för ung för att vinna.

SH: Jag tror att Brendan Fraser vinner. Liksom i flera av de andra skådespelarkategorierna har man suttit med ett stort leende varje gång som han har tagit emot ett pris på andra galor och varit glad eller berörd. Det är en suverän comeback. Sådant påverkar akademins röster.

JOA: Brendan Fraser ligger nog bäst till, även om jag tycker han stundtals spelar över bakom sin tjockdräkt och -smink. Austin Butler är en utmanare, det enda riktigt bra i Elvis-filmen. Men jag tycker Colin Farrell borde vinna.

Kvinnlig biroll

Angela Bassett (”Black Panther: Wakanda forever”), Hong Chau (”The whale”), Kerry Condon (”The banshees of Inisherin”), Jamie Lee Curtis (”Everything everywhere all at once”), Stephanie Hsu (”Everything everywhere all at once”).

KF: Också svårt. Kerry Condon var strålande i ”The banshees of Inisherin” men frågan är om inte både Angela Bassett och Jamie Lee Curtis ligger bättre till. Två veteraner som båda saknar en Oscar. Jag gissar på Bassett. ”Everything everywhere all at once” kanske inte måste vinna allt?

SH: Mycket svårgissad kategori. Condon har vunnit en del priser för sin roll. Men Bassett och Curtis är respekterade, omtyckta Hollywoodinstitutioner. I slutändan tror jag att Bassett vinner. Hennes lite skamlösa överspel i ”Wakanda forever” var ändå njutbart.

JOA: I en svårtippad kategori tror jag det står mellan två omtyckta Hollywoodveteraner, Angela Bassett och Jamie Lee Curtis. Bassett borde vinna, hon har hela sin karriär hållt en mycket hög nivå.

Manlig biroll

Brendan Gleeson (”The banshees of Inisherin”), Brian Tyree Henry (”Causeway”), Judd Hirsch (”The Fabelmans”), Barry Keoghan (”The banshees of Inisherin”), Ke Huy Quan (”Everything everywhere all at once”).

KF: Här blir det vinst för ”Everything everywhere all at once” igen. Ke Huy Quan är superfavoriten, och jag ser fram emot att höra ännu ett inspirerat, känslosamt tacktal av honom. Han har onekligen en bra story om sitt liv.

SH: Mycket bra kategori, alla är strålande i sina filmer. Sedan kan man förstås hävda att både Gleeson och Henry har mer eller mindre huvudroller i sina filmer, vid sidan om Colin Farrell och Jennifer Lawrence. Vinner tror jag att Ke Huy Quan gör, ännu en osannolik comeback för en skådespelare som mest var känd för en Indiana Jones-film för nästan 40 år sedan.

JOA: Hollywood älskar en come back-story och det har vi här i Ke Huy Quan, bortglömd i nästan 40 år. Bra tacktal håller han dessutom. Men jag skulle unna den mästerlige Brendan Gleeson en Oscar.

Originalmanus

”The banshees of Inisherin”, ”Everything everywhere all at once”, ”The Fabelmans”, ”Tár”, ”Triangle of sadness”.

KF: Eftersom jag har tippat ”Everything everywhere all at once” som vinnare av bästa film, tippar jag att den även vinner här. Men jag hade personligen röstat på Martin McDonagh för den fantastiska historien i ”The banshees of Inisherin”, och tror också att han är det största hotet mot ”the Daniels”.

SH: Kanske Ruben Östlunds bästa chans att ta hem en Oscar? Här hoppas jag verkligen att Martin McDonagh vinner för ”The banshees of Inisherin”. Något pris ska väl ändå galans bästa film belönas med.

JOA: Största chansen till vinst för Martin McDonagh. Hans välskrivna ”The banshees of Inisherin” skulle i princip kunna framföras på en teaterscen. Tyvärr tredje missen för Ruben Östlund, men det är stort nog att han nominerades i tre av de tyngsta klasserna.

Manus efter förlaga

”På västfronten intet nytt”, ”Glass onion: A Knives out mystery”, ”Living”, ”Top gun: Maverick”, ”Women talking”.

KF: Jag både hoppas och tror på Sarah Polley för ”Women talking”, som jag tycker var underbart vackert skriven. Blir det inte hon som vinner bör det bli trion bakom ”På västfronten intet nytt”.

SH: Jag tyckte att ”Top gun: Maverick” var mycket underhållande, men det är nästan pinsamt att se den dela manuskategori med betydligt vassare alster. Här borde Sarah Polley vinna för ”Women talking”; skådespeleri och dialog hade en ypperlig samklang.

JOA: Även om filmen i sig är ganska konventionell, så har man onekligen gjutit nytt liv i nästan hundra år gamla antikrigsromanen ”På västfronten intet nytt”. Sarah Polley och ”Women talking” är främsta utmanaren.

Animerad långfilm

”Guillermo del Toro’s Pinocchio”, ”Marcel the shell with shoes on”, ”Mästerkatten 2”, ”Havsmonstret”, ”Röd”.

KF: Pixar brukar vara svårslagna när de finns med här, men ”Röd” lär inte ha en chans mot Guillermo del Toros mörka och bitvis skrämmande musikal. Han lyckades verkligen göra något eget av ”Pinocchio”.

SH: Det är en särskilt imponerande bedrift att göra ännu en version av ”Pinocchio” och lyckas så väl som Guillermo del Toro har gjort, med snygg stop-motion-animation och en historia som är grundad i 30-talets italienska fascism.

JOA: Med utflugna barn har intresset för tecknad film svalnat. Men Guillermo del Toro har verkligen gjort något nytt av den lite uttjatade historien om Pinocchio.

Dokumentär

”All that breathes”, ”All the beauty and the bloodshed”, ”Fire of love”, ”Ett hus byggt av skärvor”, ”Navalny”.

KF: ”Navalny”, om förgiftningen av den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj, är min gissning. Ämnet är så pass brännande.

SH: Den romantiska vulkandokumentären ”Fire of love” är min favorit, men hotet från Ryssland väger tungt. Det är temat i två av kategorins filmer, ”Ett hus byggt av skärvor” och ”Navalny”. Jag tror att den sistnämnda, som är riktigt spännande, vinner.

JOA: ”Navalny” ligger nog bäst till, i dessa tider när Ryssland är på allas radar. Själv gillar jag ”All the beauty and the bloodshed” om New York-fotografen Nan Goldin bäst.

Internationell långfilm

”På västfronten intet nytt” (Tyskland), ”Argentina, 1985” (Argentina), ”Close” (Belgien), ”EO” (Polen), ”Den tysta flickan” (Irland).

KF: Det vore verkligen kvällens chock om inte tyska ”På västfronten intet nytt”, som ju även är nominerad till bästa film och i ytterligare sju kategorier, vinner. Jag tyckte att den var en riktigt mäktig filmupplevelse.

SH: ”På västfronten intet nytt” dominerade verkligen den brittiska filmgalan. Jag tror inte att den kommer att göra det i lika stor utsträckning i natt, men den är verkligen storfavorit att vinna den här kategorin.

JOA: Den tyska antikrigsfilmen är storfavorit. Synd att inte svenska och danska bidragen, Tarik Salehs ”Boy from heaven” och Ali Abbasis ”Holy spider”, blev nominerade, de är båda två bättre.

Foto

”På västfronten intet nytt”, ”Bardo, en osann berättelse om en handfull sanningar”, ”Elvis”, ”Empire of light”, ”Tár”.

KF: Möjligtvis blir det tidernas första kvinnliga vinst i den här kategorin i år (Mandy Walker för fotot i ”Elvis”). Men jag tycker själv att James Friend borde vinna för ”På västfronten intet nytt”, och tror nog också att han kommer att göra det.

SH: Mycket ögongodis i den här kategorin. Ingen kvinna har någonsin vunnit Bästa foto. I år har Mandy Walker god chans att göra det för ”Elvis”. Men det lutar ändå mer åt James Friend som skapade minnesvärda bilder av krigets skyttegravar och fredsförhandlingarnas skogsbryn i ”På västfronten intet nytt”.

JOA: Bilderna var oförglömliga i Alejandro González Iñárritus annars på tok för pretentiösa ”Bardo…”. Men den är chanslös, här vinner ”På västfronten intet nytt” för de starka bilderna från första världskrigets skyttegravar.

Klippning

”The banshees of Inisherin”, ”Elvis”, ”Everything everywhere all at once”, ”Tár”, ”Top gun: Maverick.

KF: ”Everything everywhere all at onces” Paul Rogers känns som den givna vinnaren, med tanke på just klippningens betydelse för en film med ett sådant kaotiskt upplägg. Ska jag slänga in en möjlig utmanare blir det Eddie Hamilton för ”Top gun: Maverick”.

SH: Jag ska inte påstå att allting var glasklart medan jag såg ”Everything everywhere all at once”. Men Paul Rogers såg ändå till i klippningen att vi i publiken hängde med i svängarna så gott det gick. Det tror jag att han belönas för.

JOA: Det var onekligen en bedrift att skapa någon slags ordning i den röriga ”Everything…”, men… min röst skulle gå till ”Top gun: Maverick”, där klippningen verkligen lyfter fram de fantastiska flygscenerna.

Originalmusik

”På västfronten intet nytt”, ”Babylon”, ”The banshees of Inisherin”, ”Everything everywhere all at once”, ”The Fabelmans”.

KF: Volker Bertelmanns ”På västfrontet intet nytt”-dunder bara måste vinna. Vilket jäkla tryck.

SH: Justin Hurwitz har redan två Oscars för ”La la land”, men det kan bli dags att hämta en tredje för ”Babylon”, vars helvilda, infallsrika jazz passar filmen perfekt. Möjligtvis kan Volker Bertelmanns mörka dånande och brummande i ”På västfronten intet nytt” utmana.

JOA: Damien Chazelles Hollywood-drama ”Babylon” var mest ett intressant misslyckande. Men Justin Hurwitz jazziga musik förtjänar en Oscar.

Sång

"Applause” (”Tell it like a woman”), ”Hold my hand” (”Top gun: Maverick”), ”Lift me up” (”Black Panther: Wakanda forever”), ”Naatu naatu” (”RRR”), ”This is a life” (”Everything everywhere all at once”).

KF: ”Naatu naatu” från den indiska blockbustern ”RRR” har absolut den största hajpen. Jag tror att den vinner, och framför allt ska det bli väldigt roligt att se liveframträdandet. Det känns som att Rahul Sipligunj och Kaala Bhairava kan stjäla den här showen.

SH: Alla verkar tro på att ”Naatu naatu” vinner. När låten dyker upp i filmen är det en intensiv scen där musik och bilder är trollbindande tillsammans. På egen hand blir låten mest tjatig. Jag föredrar Rihannas eller Lady Gagas gedigna ballader.

JOA: Favoriten ”Naatu naatu” står inte på egen hand, utan filmscenerna. Därför tror jag på Rihanna-låten från ”Black Panther: Wakanda forever”. Därför får Sverige ändå en Oscar, då Ludwig Göransson är en av kompositörerna.

