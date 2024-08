Bästa skräckfilmerna att streama till Halloween

Rysliga filmtips om du söker kalla kårar

Uppdaterad 2023-11-01 | Publicerad 2023-10-27

Var hittar man de kallaste kårarna och bästa rysningarna i Halloween? Aftonbladets filmredaktör Stefan Hedmark plockar ut pärlorna på streamingtjänsterna.

expand-left helskärm ”Totally killer”.

Amazon Prime Video

”Mad men”-skådisen Kiernan Shipka har växt upp och har nu huvudrollen i slashern ”Totally killer”, om en tonåring som reser tillbaka till 1987 för att stoppa en seriemördare och rädda livet på mamma. ”Tillbaka till framtiden” och genrekollegan ”Happy death day” tycks ha inspirerat. Här finns även Luca Guadagninos mästerliga kannibalfilm ”Bones and all” och Foo Fighters-skräckisen ”Studio 666”.

Överlag är Prime Video den intressantaste streamingtjänsten för skräckfilmer i Halloween-tider.

Bland klassikerna finns ”Den onda dockan”, ”Huset som Gud glömde”, ”The shining”, första ”Saw” och ”Halloween”, ”The others”, de två versionerna av ”Nosferatu”, ”Hajen” och ”Night of the living dead”.

Här ser du även nyare bra skräckisar som hajfilmen ”The shallows”, ”Halloween” från 2018, M Night Shyamalans ”Split”, ”You’re next”, ”The purge”, ”Get out”, nyinspelningen av ”Det” och ”The witch”.

Och självklart allt möjligt skräp, med kreativa titlar som ”Killer klowns from outer space”, ”School spirit”, ”Slumber party massacre”, ”Jurassic shark”, ”Ape vs monster” och ”Mega shark vs Crocosaurus”.

Apple TV +

Skräckfilmer är inte den här tjänstens styrka. Aftonbladets Karolina Fjellborg hittar dock några tips på skräckserier.

expand-left helskärm ”Ruva”.

Cineasterna

Den här tjänsten, som finns tillgänglig via ditt bibliotek, kallar sin skräckhörna för Fright night festival 2023. Där ryms en bra blandning av filmer. Många av dem hittas även på andra streamingtjänster. Men vi tipsar om några filmer som inte har nämnts på annat håll: finska ”Ruva”, ”It comes at night” med Joel Edgerton, två gamla Dario Argento-klassiker (”Deep red” och ”Ljudet från kristallfågeln”), John Carpenters ”Dimman”, ”Rum 213” (svensk spökfilm för barn), vampyrfilmen ”Near dark” (1987), åldringsrysaren ”Relic”, spanska ”Barnhemmet”, zombiekomedin ”Shaun of the dead” och japanska spökhistorien ”Kwaidan” (1964).

expand-left helskärm ”The menu”.

Disney +

Stephen King-filmatiseringen ”The boogeyman” och spökkomedin ”Haunted mansion” gjorde inte många glada. Men desto ruggigare är udda ”Barbarian” med Bill Skarsgård, om ett airbnb som döljer hemligheter. Vill man ha vass humor till skräcken kan man se ”The menu” med Ralph Fiennes som skräckinjagande kock. ”Fresh” (med Daisy Edgar-Jones och Sebastian Stan) gör att du nog tappar smaken för dejting.

Vill du ha en klassiker funkar den sataniska ”Omen” (1976), med Gregory Peck som ambassadör vars son mycket väl kan vara Antikrist. Filmen har en huvudkapning som skrev in sig i filmhistorien.

expand-left helskärm ”Onibaba”.

Draken Film

Här hittar du kvalitetsskräck från alla möjliga tidsåldrar och hörn av världen. Missa inte japanska ”Onibaba” (1964), brittiska femplusklassikern ”Dödlig skörd” (med Britt Ekland), tyska stumfilmen ”Golem”, Dario Argentos alpskräckis ”Phenomena”, blodiga västernrysaren ”Bone tomahawk” med Kurt Russell, Tomas Alfredsons ”Låt den rätte komma in”, japanska ”Ju-on” (som inledde ”The grudge”-serien) och ”Ringu”, samt Roman Polanskis ”Repulsion” (1965).

Bland de nyare filmerna finns slasherrullen ”X”, ”Color out of space” med Nicolas Cage och skräckkomedin ”Final cut”.

expand-left helskärm ”Evil dead rise”.

HBO Max

Bland de nyare filmerna ska vi absolut lyfta ”Evil dead rise” som tillförde Sam Raimis skräckserie nytt blod. Men HBO Max har ett bra skräckutbud överlag. Här finns till exempel ”Conjuring”-filmerna och dess (visserligen ojämna) uppföljare och spin-off-rullar, som ”Annabelle” och ”The nun”.

Värt att nämna i övrigt är sevärda rysare som ”The babadook”, Mikael Håfströms ”1408”, femplus-klassikern ”Exorcisten”, ”It follows”, Stephen Kings ”The mist”, ”Shining”-uppföljaren ”Doctor sleep” och ”Let me in”, den sevärda nyinspelningen av ”Låt den rätte komma in”.

HBO Max gör också en ansträngning att dela upp sitt skräckmaterial tydligt i publikvänliga kategorier som ”Halloween med barnen”, ”Ha-ha-halloween” (rysarkomedier), och så vidare.

expand-left helskärm ”Konferensen”.

Netflix

Att hitta lyckade svenska skräckfilmer är en utmaning, men ”Konferensen”, baserad på Mats Strandbergs bok, är en både rolig och köttig slasher. Den som gillar svenska rysningar får även Kjell Bergqvist-filmen ”Besökarna” (1988) och ”Låt den rätte komma in”.

Skräckutbudet på Netflix i övrigt är en väldigt blandad påse – men generös, om man letar lite. Här finns Francis Ford Coppolas mustiga version av ”Dracula” från 1992 liksom den senaste ”Scream” som utspelas i urban New York-miljö. Sam Raimi slår till med ”Drag me to hell” och Netflix har även en av de bättre M Night Shyamalan-filmerna, ”The visit”. Vi bjuds på monsterrullen ”A quiet place”, ”The ninth gate” (med Johnny Depp och Lena Olin) och Stephen King-skräckisen ”Gerald’s game”.

Den sistnämnda filmen samt Pablo Larraíns vampyrsatir ”Greven”, ”His house” och de tre ”Fear Street”-rysarna är exempel på hur Netflix har gott om egenproducerad, sevärd skräck.

expand-left helskärm ”Suspiria” (2018).

SVT Play

Vad fan får jag för skattepengarna, frågade sig näringslivsbossen Leif Östling en gång. Jo, en hel del fan får du för pengarna. SVT har en skräcksatsning under oktober där man bland annat får en chans att avgöra en återkommande fråga: Vilken av ”Suspiria”-versionerna är bäst? Dario Argentos klassiker från 1977 eller Luca Guadagninos nyinspelning från 2018? Båda finns där, liksom två filmer av sydkoreanske mästaren Bong Joon-ho, monsterrullen ”The host” och zombiefesten ”Train to Busan”.

SVT bjuder på mycket annat, som ”Lamm” med Noomi Rapace, Roger Cormans B-skräckis ”A bucket of blood”, stumfilmsklassikern ”Doktor Caligari”, kusliga ”Rösten från andra sidan” med Donald Sutherland och Shyamalans spökrulle ”Sjätte sinnet”.

expand-left helskärm ”House on Haunted Hill”.

TriArt Play

Skräck är inte en genre som förvaltas väl på den här tjänsten. Visserligen finns taggarna ”rysare” och ”skräck”, men de används inte. I stället kategoriseras en skräckfilm som ”The babadook” som ”drama”. Det gör att det är svårt att hitta genrefilmer på TriArt Play. Men visst finns här rysare. En hel del är samma klassiker som du lättare hittar på andra tjänster, som Dario Argento-filmer, ”Shaun of the dead” och ”Night of the living dead”.

Men här finns också B-klassikern ”Carnival of souls” och spökhusfilmen ”House on Haunted Hill” med Vincent Price.

expand-left helskärm ”The rental”.

TV4 Play

En skräckis erbjuds, ”The rental”, Dave Francos slasherfilm som fick ett blandat mottagande. Men jag gör tummen upp.

expand-left helskärm ”Midsommar”.

Viaplay

Exempel på bra skräckfilmer som finns här och som inte har nämnts här ovan: Ari Asters mästerligt obehagliga ”Hereditary” och ”Midsommar”. Här finns även klassiker som första ”Scream”, ”Terror på Elm Street” och ”När lammen tystnar”.

Zack Snyders nyinspelning av zombierullen ”Dawn of the dead” är en av hans få sevärda filmer. Gillar man zombies kan även ”Warm bodies” och ”Zombieland” rekommenderas. Här finns krokodilrysaren ”Crawl” samt spökfilmerna ”Lights out” (av svensken David F Sandberg) och ”The woman in black” med Daniel Radcliffe. Slashern ”Bodies bodies bodies” fick ett blandat mottagande, men jag gillar den.

