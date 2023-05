Hollywood hedrar Carrie Fisher med postum stjärna

Av: TT-AP

Publicerad: I går 21.52 Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Skådespelaren hedrades postumt på det symboliska "Stjärnornas krig"-datumet 4 maj. På bilden syns även "Stjärnornas krig"-skådespelaren Mark Hamill (till höger) och Fishers dotter Billie Lourd.

Hollywood hedrar skådespelaren Carrie Fisher, mest känd för sin roll som prinsessan Leia i ”Stjärnornas krig”-filmerna med en postum stjärna på Hollywoods Walk of Fame i Los Angeles.

Carrie Fishers stjärna är den 2 754:e på den ikoniska trottoaren.

Skådespelarens stjärna invigdes på det symboliska ”Stjärnornas krig”-datumet den 4 maj (may the fourth be with you) i närvaro av Fishers dotter Billie Lourd och kollegan Mark Hamill.

Carrie Fisher dog efter att ha drabbats av en hjärtattack på ett flyg mellan London och Los Angeles i december 2016. Hon blev 60 år.