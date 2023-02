Charmig romantisk komedi kring passion efter pensionen

Lena Olin och Rolf Lassgård bär lekfull film

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Solig stund på Dramaten.

Andra akten

Regi Mårten Klingberg, med Lena Olin, Rolf Lassgård, Lars Väringer, Görel Crona, Charlie Gustafsson, Anneli Martini.

En vardaglig romantisk komedi som charmar tack vare skickliga skådespelare. Lena Olin är mycket bra som nyskild vilsen pensionär som vårdar bufflige skådespelardivan Rolf Lassgård.

KÄRLEK Eva (Lena Olin) ska gå i pension från jobbet på sjukhuset där hon arbetstränar patienter som haft stroke. Hennes ex-man (Lars Väringer) har lämnat henne för en grannfru (Görel Crona) och flyttat tvärs över gatan i radhusområdet. Hon går ofta hem till vuxne sonen (Charlie Gustafsson) med mat och tvätt, men han vill klara sig själv. Inte att mamma stör honom och nya flickvännen.

Eva vet inte hur hon ska fylla sin tid. En gång planerade hon och maken att resa mycket när de blev pensionärer. Nu står hennes livsresa still.

Entré gör berömde skådespelaren Harald Skoog (Rolf Lassgård) som fått en stroke. Han är sensationellt otrevlig mot allt och alla, och skickas fort hem från sjukhuset till sin fina lägenhet på Östermalm. Gångavstånd till Dramaten där han är stjärna. Finns det någon frivillig som kan ge honom fysisk träning i hemmet? Kan han komma tillbaka till jobbet?

”Andra akten” följer mallarna för romantiska komedier. Det börjar med kyliga gräl och slutar med något varmare. Än slinker det hit, än slinker det dit enligt manusmodellerna. Den vresige skådespelaren tämjs ganska fort när han inser att han behöver hjälp, och Harald/Rolf kopplar på charmen.

helskärm Rolf Lassgård och Lena Olin på Djurgårdsbron.

Mest är det Evas berättelse, och Lena Olin är trovärdigt sårbar och stark i den ängsliga huvudrollen. Eva utför tålmodigt sitt jobb med de fysiska övningarna, men manuset skriver också in henne som motläsare till stjärnan när han ska lära in en ny roll. Han ska spela Cyrano på Dramaten, och intrigen mixar med lätt hand in den klassiska pjäsen i förhållandet. Lena Olin är duktig på att spela att hon först inte kan skådespela.

”Andra akten” har en trivsamt realistisk ton. Man känner med Eva och hennes försök att för en gångs skull försöka sätta sig själv främst. Filmen har också idylliska stunder, som den charmiga och rara kvarterskrogen i Kärrtorp med sina Typer och märkliga version av pubquiz. Vykortsvackra bilder från Djurgårdsbron i nattljus och andra stockholmsmiljöer. Sannolikt mixas med sagolikt.

Mårten Klingberg har regisserat en välgjort romantisk komedi kring mogen kärlek och vuxna funderingar. Ibland följer filmen mallarna, annat väljer oväntade spår.

En livsresa om mognad och seniorer som är hungriga på mer och nyfikna på framtiden.

Biopremiär 24 februari.

Passa även på att se...

... ”The Fabelmans” är Steven Spielbergs rörande och charmiga hyllning till filmen som berättarkonst och förförare.

Visste du att...

... Mårten Klingberg är också skådespelare och har regisserat bl a”Min pappa Marianne”, ”Offside”, ”Cockpit” och förra årets ”Ur spår”.

helskärm

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och Twitter för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.