Giftigt drama kryper in under skinnet på en

Avslöjandet som sänkte teflonpannan blir spännande film

avStefan Hedmark

Publicerad: 05 mars 2020 kl. 10.39

Dark waters

Regi Todd Haynes, med Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Bill Pullman.

FILMRECENSION. Maten fastnade aldrig i stekpannan.

Men det fanns ett pris att betala för mirakeluppfinningen teflon.

”Dark waters” handlar om ett giftigt avslöjande.

DRAMA. Teflon har tappat sin lyster de senaste åren, särskilt efter avslöjanden om att materialet i stekpannorna innehåller PFOA, ett ämne som kan orsaka cancer.

Det ligger en bra historia bakom detta, som börjar med att en grinig bonde från West Virginia kommer till advokaten Robert Bilott (Mark Ruffalo) och ber om hjälp. Hans kor har drabbats av osannolika sjukdomar och sedan dött. Nu misstänker han att de har blivit förgiftade av kemiföretaget DuPont.

Inser att något är fel

Bilott är skeptisk till en början, inte minst för att DuPont är en viktig kund för advokatfirman. Men efter ett besök hos bonden inser Bilott att någonting är väldigt fel. Motvilligt går hans chef (Tim Robbins) med på en rutinstämning mot DuPont för att reda ut vad som har hänt. Till en början är kemijätten samarbetsvillig.

Men när Bilott läser dokumenten och hakar upp sig på en förkortning som han aldrig har sett förut, PFOA, blir det ett knepigare läge – och början på en svår process som kommer att ta två decennier av hans liv.









1 av 3 | Foto: Nordisk film Mark Ruffalo i ”Dark waters”.

Visst är det ungefär samma story som i John Travolta-dramat ”A civil action” (1998) och här finns även likheter med ”The insider” (1999), där det var tobaksföretag som fick agera skurkar.

Filmen följer en formel där vår hjälte kämpar för vardagliga människor som förgiftas av onda storföretag. Den kryper liksom PFOA in under skinnet på en, men är samtidigt förvånansvärt anonym för att vara regisserad av Todd Haynes som tidigare har gjort filmer som ”Carol”, ”Far from heaven” och ”I’m not there”. Där fanns teman och kvinnoroller som var uppseendeväckande. Här får Anne Hathaway nöja sig med att spela Hustrun.

Smittande engagemang

Men visst visar personerna som ligger bakom ”Dark waters” ett smittande engagemang. En av dem är Ruffalo som tjänstgör både som producent och huvudrollsinnehavare. Han är inte bara Hulken utan även en välkänd miljöaktivist. Rollen som Bilott får tyngd och känsla tack vare honom.

Berättelsen skildrades för övrigt även i dokumentären ”The devil we know” (vars affisch fick en att haja till, med ett rökmoln som stiger ur en stekpanna och bildar en dödskalle). Den finns att hyra på Itunes.

”Dark waters” har biopremiär på fredag, den 6 mars.

