Burt Reynolds + FÖLJ

Suverän Tarantino-filmfest, efter en lite seg inledning

avJan-Olov Andersson

FILM 16 augusti 2019 08:33

++++

Once upon a time… in Hollywood

Regi Quentin Tarantino, med Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Luke Perry, Al Pacino, Bruce Dern, Damian Lewis, Lena Dunham.

drama

När Quentin Tarantino kickar i överväxeln, blir det lika bra som förväntat.

En filmsaga som klär av, skojar med och förvränger Hollywoodmyten.

Inför världspremiären i Cannes i maj, var inte så mycket känt om intrigen i Quentin Tarantinos episka Hollywoodskildring. Man visste att det handlar om tv-skådespelaren Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) och hans stuntman Cliff Booth (Brad Pitt) och att båda delar ett hus norr om Hollywood. Där bor de grannar med det heta kändisparet regissören Roman Polanski och skådespelerskan Sharon Tate (1943-1969), spelad av Margot Robbie. Hon som var en av de som mördades av medlemmar ur sektledaren Charles Mansons (1934-2017) galna hippiegäng.

Många var förstås nyfikna på hur Tarantino skulle handskas med det känsliga ämnet att göra fiktion av ett brutalt mord. Överraskande, på ett positivt sätt, är att de som har sett filmen inte har spoilrat den biten för alla som nu vill se den.

Som vanligt fullkomligt frossar Tarantino i bra 1960-talsmusik på soundtracket, allt från klassiker med Rolling Stones och Mamas & the Papas, till mer udda låtar av lite bortglömda namn som Paul Revere & the Raiders och Vanilla Fudge. Här finns en detaljrikedom när det gäller miljöer, neonskyltar, bilar, kläder, frisyrer etc som är hundraprocentig. Ändå… efter en timme viskarde några av oss till varandra i Cannes: Har filmen någon intrig? Är det inte första gången en Tarantino-film är lite långtråkig? Just då hade han grottat ned sig i en på tok för lång scen kring en inspelning av en tv-västern som Rick Dalton är stjärna i. Metafilm till överdriven förbannelse.

När jag nu sett om filmen, njöt jag bara av att få vara i Tarantino-världen.

Och i filmens andra hälft, kickar han i överväxeln. Och då är det gasen i botten. Kul drift med spaghettivästerngenren. Brad Pitt blommar som komisk skådespelare som han kanske aldrig har gjort tidigare. Massor av härliga birollsinsatser av fler än de som nämns här ovan. Och som filmtitelns ”Det var en gång…” antyder, så är det en saga. En Hollywoodsaga som både närgånget klär av Hollywoodmyten, skojar med den och förvränger den på ett helt galet, våldsamt och roligt sätt.

Trots en seg inledning, lämnar man lika tillfredsställd som någonsin av en Tarantino-filmfest.

SE OCKSÅ: ”Charlie says”, Mary Harrons färska spelfilm om tre av kvinnorna i Manson-sekten. Finns på dvd och strömmat.

VISSTE DU ATT… Burt Reynolds (1936-2018) skulle ha spelat den roll, ägaren av ranchen där Charles Mansons hippiegäng bodde, som nu görs av Bruce Dern?

JUST NU… laddar Brad Pitt upp för filmfestivalen i Venedig om ett par veckor. Där har sci fi-dramat ”Ad Astra” med honom i huvudrollen världspremiär.