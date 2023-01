Mejla Jan-Olov Andersson

Ruben Östlund regisserar publiken på Göteborg Film Festival

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Snart dags för Göteborg Film Festival igen. Den 46:e i ordningen.

Bland de oväntade greppen på årets program:

Ruben Östlund regisserar publiken (!) på en visning av ”Triangle of sadness”.

Festivalen äger i år rum 27 januari – 5 februari. Årets fokus är Hemkomst, hemvändarfilmer, festivalen ställer frågan varför hela världen verkar längta hem just nu. Svenskt bidrag är Andreas Öhmans nya ”En dag kommer allt det här bli ditt”. Karin Franz Körlof spelar hemvändare till Norrland, där föräldrarna (Peter Haber, Suzanne Reuter) ställer till med arvstvist.

I kategorin Classics: Göteborg visas filmer som utspelas just i festivalstaden.

Bland dem Björn Runges och Ruben Östlunds debutfilmer ”Harry & Sonja” och ”Gitarrmongot”, den förstnämnda där Stellan Skarsgård och Viveka Seldahl (1944-2001) glänser i huvudrollerna.

helskärm Regissören Ruben Östlund.

Rysslands krig mot Ukraina och frihetsdemonstrationerna i Iran sätter också sin prägel på programmet. Man visar flera filmer av ukrainska filmskapare och iranska filmer med Taraneh Alidoosti (tills nyligen fängslad) och av Jafar Panahi (fortfarande fängslad).

Bland storfilmer som visas under temat Gala återfinns Brendan Frasers storslagna come back i Darren Aronofskys ”The whale” och kärleksdramat ”Andra akten”, där Rolf Lassgård och Lena Olin briljerar. Där finns även en ny film av Bille August, oftast pålitligt bra när han filmar på hemmaplan i Danmark, som i ”Kysset”, som utspelas tidigt på 1900-talet.

Kärlekshistorien mellan filmkameran och Jan Troell har pågått i mer än 75 år. Nu visas ett antal av hans filmer samtidigt som han får hederspriset Nordic Honorary Dragon Award. Han möter publiken i ett snack efter visningen av ”Maria Larssons eviga ögonblick”.

Under titeln Masters visas nya starka filmer av hyllade regissörer som Mia Hansen-Löve, Jerzy Skolimovski, Jean-Pierre och Luc Dardenne och Lena Dunham.

Årets invigningsfilm är ”Exodus”, ett flyktingdrama regisserat av Abbe Hassan, tidigare känd som producent till ”Måste gitt”, filmen och tv-serien. En av två svenska filmer som tävlar om 400 000 kronor i Nordic Competition.

Den andra är Isabella Carbonells ”Dogborn”, där artisten Silvana Imam spelar hemlös kriminell.

På invigningsfesten efteråt uppträder bland annat Titiyo och Familjen.

Hur nära alltid intressanta filmmakaren Karin af Klintberg lyckas komma kungen får vi se i ”Kungen”, där hon möter Carl Gustaf XVI i ett närgånget porträtt. Tävlar om dokumentärfilmspriset.

Bland de som tävlar om kortfilmspriset Startsladden finns ett frostigt mor-dotter-förhållande som ställs på sin spets, med Pernilla August och Aliette Opheim i rollerna.

Är svensk biopublik dålig?

helskärm Biograf Draken.

Ruben Östlund tycker att den i USA och Frankrike är mindre passiv. I festivalens kanske galnaste happening med titeln This is Cinema! tänker han regissera publiken (!) under en visning av ”Triangle of sadness” på Draken, festivalens mest prestigefyllda och största salong. Lär definitivt bli väldigt annorlunda.