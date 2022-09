Tonårsflickorna samlades för att få en skymt av Timothée Chalamet

”Han har något magnetiskt över sig”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Timothée Chalamet på röda mattan.

VENEDIG. Två unga stiliga män får tonårsflickorna att samlas kring röda mattan på filmfestivalen.

Harry Styles, 28, kommer om några dagar. Timothée Chalamet, 26, träffade jag häromdagen.

– Han har något magnetiskt över sig som få andra skådespelare har. Och så ser han ju rätt bra ut också, säger Mark Rylance, 62, Oscarsvinnaren som spelar mot honom i ”Bones and all”, och skrattar.

Harry Styles går på röda mattan på måndag kväll när ”Don't worry darling” visas utom tävlan. En film regisserad av skådespelerskan Olivia Wilde, 38, som numera även är hans flickvän.

Timothée Chalamet blev känd och Oscarsnominerad via Luca Guadagninos enormt populära gayromans ”Call me by your name” (2017). Sedan har han bland annat gjort Woody Allen-filmen ”A rainy day in New York” och sci fi-dramat ”Dune”. Hans androgyna utseende, hans mörka lockar och ofta häftiga klädstil, har gjort honom till stor idol för många unga.

helskärm Unga fans väntar på Timothée Chalamet.

Unga kannibaler

När nya filmen ”Bones and all” hade världs- och galapremiär väntade hundratals tonårsflickor hela dagen i solgasset för att få en skymt av honom. En höll upp en skylt med den inbjudande texten: Timothée – kom och ät pasta med mig.

helskärm ”Timothée – kom och ät pasta med mig” på italienska.

Och filmen som lockar publiken den här gången är en road movie om – ett par unga kannibaler på resa genom mellanvästern i USA.

Motspelerskan är Taylor Russell, 28, känd från ”Waves”. Och så spelar veteranen Mark Rylance en annan kannibal de möter.

helskärm Timothée Chalamet och Taylor Russell på röda mattan.

”Personer i utanförskap”

Man kan se filmen som en spännande och stundtals mycket blodig kärlekshistoria och thriller, där huvudpersonerna råkar äta andra människor när de blir hungriga. Eller man kan se kannibalismen som en metafor för andra saker i dagens samhälle.

– Absolut. Två saker, enligt mig: Vad vi får med oss för elände från våra föräldrar. Alltså, jag har fantastiska föräldrar och en bra uppväxt, men det finns väl alltid något som skaver. Och jag gjorde en film som heter ”Beautiful boy”, där jag spelar en knarkmissbrukare. ”Bones and all” handlar också om personer i utanförskap, som helst vill ta sig ur det och vara som alla andra, säger Timothée när vi träffas.

– Det är också skönt att filmen utspelas under 1980-talet. Dagens sociala medier… det bara fördummar samhället.

helskärm Bild ur filmen ”Bones and all”.

Persona non grata

Mötet sker på lyxhotellet Cipriano. Vi journalister skjutsas dit i taxibåt och får noggranna instruktioner att inte fråga om något annat än filmen.

Underförstått inget om ”Call me by your name”-motspelaren Armie Hammer, som blivit persona non grata i Hollywood efter att ha anklagats för att ha utsatt kvinnor för sexuella fantasier med – kannibalistiska inslag.

När jag frågar Timothée om han blev förvånad när Luca Guadagnino ringde och han inte hade ”Call me by your name 2” på gång (det finns en andra bok) utan en film om kannibaler, skrattar han bara.

– Luca och jag har ständig kontakt, vi har ju blivit nära vänner och det är ju så enkelt som att utan ”Call me…” hade vi inte suttit här nu.

helskärm Taylor Russell, regissören Luca Guadagnino och Timothee Chalamet i Venedig.

helskärm Timothée Chalamet tar sig tid att prata med fansen i Venedig.

”Ska bli jättekul att träffa Stellan”

Timothée tycker att nya filmen blev en upptäcksfärd för honom också, precis som för hans rollfigur.

– Jag kommer från New York, har varit mycket i Los Angeles de senaste åren, men staterna där emellan, där vi filmade, mest i Ohio, hade jag ingen koll på.

helskärm Stellan Skarsgård i ”Dune”.

Närmast väntar inspelningen av ”Dune: Part 2”. Timothée har hjälterollen, Stellan Skarsgård skurkrollen. Men de möttes aldrig i första filmen.

– Ska bli jättekul att träffa Stellan, jag har hört att han är så trevlig. Och duktig. Men han ser ju för jävlig ut i filmen, med det där tjocka ansiktet och jättemagen, säger han och skrattar.