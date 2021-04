En superhjältekomedi som inte flyger

Publicerad: 09 april 2021 kl. 09.15

Foto: Netflix. "Thunder Force".

FILM

FILMRECENSION Frågan man ställer sig när man ser superhjältekomedin ”Thunder Force” är om inte Melissa McCarthy snart måste sluta jobba ihop med sin man.

++

Thunder Force

Regi Ben Falcone, med Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Melissa Leo, Ben Falcone.



SUPERHJÄLTEKOMEDI Den börjar nästan kännas lite destruktiv, yrkesrelationen mellan äkta makarna Melissa McCarthy och Ben Falcone.

För efter ”Tammy”, ”The boss”, ”Life of the party” och ”Superintelligence” har Falcone, återigen, regisserat sin fru i en harmlös och förglömlig komedi som inte är i närheten av att ta fram det bästa i henne.

”Thunder Force” utspelar sig i Chicago, i en värld som sedan 1983 – då kosmiska strålar träffade jorden och utlöste en genetisk förvandling i vissa personer – härjas av sociopatiska supermänniskor kända som ”missdådare”.

Slashasen Lydia (McCarthy) och präktiga, smarta Emily (Octavia Spencer) blev omaka vänner som tonåringar, strax efter att Emilys föräldrar hade mördats av missdådare, och Emily själv hade bestämt sig för att viga sitt liv åt att stoppa superskurkarnas framfart.

I vuxen ålder har de glidit isär, men när Lydia tar kontakt med Emily – som har utvecklat ett sätt att ge vanliga människor superkrafter – leder ett missöde till att Lydia blir superstark, och tillsammans bildar de superhjälteteamet Thunder Force, för att stoppa bus som Kungen (Bobby Cannavale), Laser (Pom Klementieff) och Krabban (Jason Bateman).

”Thunder Force” är stundtals på vippen att bli rolig, framför allt när Bateman är närvarande, men just när man tror att en situation ska lyfta pyser luften ur den.



”Thunder Force” har premiär på Netflix den 9 april.

Publicerad: 09 april 2021 kl. 09.15