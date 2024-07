Här är stjärnorna som kommer till filmfestivalen i Venedig

Angelina Jolie och Brad Pitt väntas dyka upp

Publicerad 15.00

Cate Blanchett, George Clooney, Daniel Craig, Angelina Jolie, Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Brad Pitt.

Det är bara några av stjärnorna som förväntas dyka upp på årets filmfestival i Venedig.

Enda svenska bidraget är en dokumentärfilm av Göran Hugo Olsson.

Det blir båtlaster med stjärnor som ska forslas från flygplatsen Marco Polo till lyxhotellet Excelsior och festivalpalatset på ön Lido när den 81:a upplagan av festivalen äger rum 28 augusti-7 september. Hollywood skickar flera av sina tyngsta filmer. Som brukligt är, brukar Venedig räknas som start för uppladdningen inför Oscars- och andra prisgalor tidigt nästa år.

”Joker” vann Guldlejonet för fem år sedan. Nu tävlar även uppföljaren ”Joker: Folie à deux” med Joaquin Phoenix, förstås, och som motspelerska Lady Gaga. Filmen lär vara en slags musikal med många både nya och kända sånger framförda av henne.

expand-left helskärm ”Joker: Folie à Deux”

Angelina Jolie spelar Maria Callas

Pedro Almodóvar tävlar med sin första engelskspråkiga film ”The room next door”, med Tilda Swinton och Julianne Moore. Italienaren Luca Guadagnino (”Call me by your name”) har gjort ännu ett queer-drama, som heter just ”Queer”, med James Bond-skådespelaren Daniel Craig i huvudrollen. En film om operadivan Maria Callas (1923–1977) har varit på gång i åratal, med flera regissörer och skådespelare påtänkta, bland annat Noomi Rapace. Nu är den här i tävlingen om Guldlejonet: Pablo Larraíns ”Maria” med Angelina Jolie i titelrollen.

expand-left helskärm Angelina Jolie som Maria Callas.

Tävlar gör också erotiska thrillern ”Babygirl” med Nicole Kidman, Antonio Banderas och ”Triangle of sadness”-stjärnan Harris Dickinson.

Från Norge tävlar Dag Johan Haugeruds ”Kärlek”, andra filmen i en trilogi om relationer. Den första, ”Sex”, har Sverige-premiär 30 augusti.

expand-left helskärm Brad Pitt and George Clooney under inspelningen av ”Wolves”

Clooney och Pitt

Öppningsfilm, utom tävlan, är ”Beetlejuice Beetlejuice” med Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe med flera. Uppföljaren till originalfilmen från 1988 har Sverige-premiär 6 september.

Utom tävlan visas också actionkomedin ”Wolfs” med superstjärnorna George Clooney och Brad Pitt.

Sverige, då?

Göran Hugo Olssons dokumentär ”Israel Palestina på svensk tv 1958–1989” visas också utom tävlan. Ligger onekligen rätt i tiden när det gäller ämnet. Men speltiden på över tre timmar gör att den lär krocka med mycket annat.

expand-left helskärm Tuva Novotny

Tuva Novotny i en jury

Flera nya tv-serier visas också, oklart om det är i sin helhet eller inte. En är Alfonso Cuaróns ”Disclaimer” med Cate Blanchett och Kevin Kline. En annan är Thomas Vinterbergs danska ”Families like ours”, om Danmark efter en stor katastrof. Med bland annat David Dencik och Asta Kamma August.

I sidosektionen Orrizonti tävlar grekiska regissören Alexandros Avrani med ”Quiet life”. Handlar om flyktingar i Sverige, så flera svenska skådespelare är med, bland annat Lena Endre, Johannes Kuhnke och Anna Bjelkerud.

Tuva Novotny sitter i juryn för Orrizonti-sektionen.