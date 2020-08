Billiga skämt i USA-versionen av Ruben Östlunds ”Turist”

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 14 augusti 2020 kl. 08.30

Uppdaterad: 14 augusti 2020 kl. 16.01

++

DRAMAKOMEDI

Downhill

Regi Nat Faxon, Jim Rash, med Will Ferrell, Julia Louis-Dreyfuss, Mirando Otto, Zach Woods, Zoë Chao, Kristofer Hivju.

USA-versionen av Ruben Östlunds ”Turist” brakfloppade.

Fullt så dålig är den inte. Men en tämligen onödig nyinspelning.

”Turist” (2014) blev som bekant Ruben Östlunds internationella genombrott. Vi följde en tvåbarnsfamilj på semester i Alperna. Dynamiken mellan föräldrarna (Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli) förändrades totalt när en lavin var på väg mot den uteservering där familjen satt och åt. Han flydde för sitt liv, i stället för att bry sig om sin familj. Skulle familjen och kärleken kunna överleva det sveket?

I Hollywoodversionen är Will Ferrell och Julia Louis-Dreyfus föräldrarna i USA-familjen på skidsemester i Ischgl i Österrike.

Flera scener kan man liksom bocka av:

Lavinen och sveket, förstås. Hur hustrun konfronterar maken med det inför två vänner (Zach Woods, Zoë Chao). Hur Ferrell/Woods på en after ski tror att några kvinnor stöter på dem. Hur hustrun tycks vara vilsen i dimman på berget. Och så vidare.

Men det är lite som att filmmakarduon – som tidigare har skrivit manus till Alexander Paynes mästerliga ”The descendants” (2011) och själva gjorde engagerande familjedramat ”The way, way back” (2013) – känt att de måste anpassa sig till den komiska stil som Will Ferrell normalt återfinns i. ”Downhill” är mer komedi, där ”Turist” mer var drama, men även Ruben Östlund använde sig av humor, fast på ett mer subtilt sätt. Här är Miranda Otto en överkåt hotellanställd som ständigt vill prata snusk med gästerna. Kul, på sitt sätt, men det passar inte in i den här filmen.

Vännerna får heller aldrig några skarpa konturer, jämfört med Kristofer Hivju/Fanni Metelius i originalfilmen. Att Hivju här har en annan liten roll, känns mest bara konstigt.

Där Östlunds familjedrama ibland hade Ingmar Bergman- och Michael Haneke-liknande djup, satsar man här mer på billiga skämt. Där Östlund gick på djupet, skummar man här mest på ytan. Filmen är för övrigt cirka 35 minuter kortare än ”Turist”.

Den som klarar sig bäst är Julia Louis-Dreyfus (som var initiavtagare till att det blev en remake). Hennes hustru visar trovärdigt ilska och besvikna känslor. Och mer därtill, i en flirt med en italiensk skidlärare (Giulio Beruti). Hon räddar delvis filmen.

(Tips! Gå hellre och se…)

Judd Apatow-filmen ”The king of Staten Island” är ett både roligt och gripande familjedrama.

(Visste du att…)

… Will Ferrell även vill göra en USA-version av ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”?

KOPIERA LÄNK