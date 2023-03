Rolf Lassgård och Lena Olin om succéfilmen: ”Två människor i ett hopplöst läge”

Nära att ”Andra akten” inte blev av: ”Amazon ägde mig”

En divig Dramaten-skådespelare får en stroke. En fysiolog hjälper honom tillbaka till ett normalt liv och känslor uppstår mellan dem.

Rolf Lassgård och Lena Olin gör rollerna i bioaktuella ”Andra akten”.

– Jag har mött några sådana drumlar i verkligheten, så en del grejer är snodda från dem, säger Rolf.

”Andra akten”, direkt in på 1:a plats på Biotoppen, är ännu en dramakomedi av Mårten Klingberg, som senast gjorde ”Ur spår”, i Vasaloppsmiljö, med Katia Winter. Innan dess ”Min pappa Marianne”, även då med Rolf Lassgård.

– Mårten har en fin förmåga att balansera allvar och humor, men söker inte komiken bara för komikens skull, säger Rolf.

helskärm Lena Olin och Rolf Lassgård.

Kärlek på ålderns höst är vinterns tema

Filmen tycks också komma i exakt rätt tid. Kärlek på ålderns höst har varit vinterns stora ”snackis”. Först genom SVT-serien ”Hotell Romantik”. Och så kommer den här filmen om två 65-plussare. Lena Olin fyller 68 den 22 mars, Rolf Lassgård en vecka senare.

Hur märks det att ni är jämngamla?

– Vi fostrades i samma anda. Teater-Sverige var jättepolitiskt då. Jag skämdes som en hund för att jag hade gjort ”Picassos äventyr”, det ansågs ytligt, säger Lena, som sedan var på Dramaten i flera år innan hon flyttade utomlands och blev internationell filmstjärna.

– Det finns ett fundament i botten, ett sätt att se på yrket, säger Rolf, som var på Skånska Teatern i Landskrona och Folkteatern i Gävleborg, innan han via filmer och tv blev en av Sveriges mest eftertraktade skådespelare.

helskärm Rolf Lassgård och Lena Olin på Djurgårdsbron i ”Andra akten”.

helskärm Lena Olin.

”Ju mer självgoda och rädda, ju mer uppblåsta var de”

I ”Andra akten” spelar han Harald Skoog, en rätt odräglig skådespelardiva på Dramaten som drabbats av en stroke.

Lena Olin spelar Eva Söderberg, vars liv inte längre har någon mening. Sonen (Charlie Gustafsson) har blivit vuxen och klarar sig utan henne. Maken (Lars Väringer) har lämnat henne och bor nu med ny kvinna (Görel Crona) tvärs över gatan. Som nybliven pensionär vet inte Lena vad hon ska göra. Tills hon tar ett extrajobb, som fysiolog i hemmet till Harald.

– Jag är uppvuxen i en teaterfamilj. Och sedan på Dramaten… det fanns Haralds som både hälsade på oss och som jobbade på teatern. Ju mer självgoda och rädda, ju mer uppblåsta var de. Så var det då, jag vet inte hur det är nu, säger Lena.

helskärm Rolf Lassgård och Lena Olin.

Spelar Eva Braun

Det var nära att det inte blev något samarbete mellan Rolf och Eva. Hon var upptagen med inspelningen av Amazon-serien ”Hunters 2” där hon spelar Eva Braun.

Ja, den Eva Braun.

– Udo Kier spelar Adolf Hitler. Det är jättekul att spela det här jätteotäcka paret som bor i Argentina. Man kan säga att Amazon ”ägde mig”, men jag visste att det var ett glapp för mig i inspelningen. Och de i Sverige hade is i magen och väntade. Jag frågade tv-seriens skapare David Weil: ”Could you do this for me?” Och då kunde jag göra filmen i Sverige, innan inspelningen av tv-serien flyttade till Prag, säger Lena.

helskärm Rolf Lassgård och Lena Olin.

Lena Olin: Jag kan identifiera mig jättemycket

Om sin roll säger hon:

– Eva är en kvinna som har funnits för andra så mycket att hon glömt bort vem hon själv är. När hon utsätter sig för Harald och det uppstår känslor mellan dem, blir det en både tillfredsställande och inspirerande resa. Jag kan identifiera mig jättemycket med det.

Rolf tycker det är kul att gestalta en riktig drummel.

– Han är dålig, sjuk och rädd, det är något lustfyllt i att spela det. Och så gillar jag att teaterns värld får ta plats och att Eva får komma in i den världen och det befriar henne.

helskärm Rolf Lassgård och Lena Olin.

Träning inför att spela en strokepatient fick han med tv-serien ”Den döende detektiven” för några år sedan.

– Vi jobbade också med en fysioterapeut, som var till stor hjälp för oss båda.

– Sådant tänker kanske inte manusförfattare på, hur till exempel en strokepatient får på sig morgonrocken när han kommer ut ur duschen.

helskärm Lena Olin och Rolf Lassgård.

Duschscenen i ”Andra akten”

Just en duschscen orsakade skratt för Lena och Rolf – efteråt.

– När Eva ska duscha Harald första gången… han sitter där naken på en stol och jag vrider på vattnet och…

– … det var iskallt!, säger Rolf.

– …denna stora man lyfter blixtsnabbt rakt upp i luften!, säger Lena, och fortsätter:

– Två människor i ett hopplöst läge, inte på alls på topp hela tiden, att få den balansgången att bli romantisk, det var en utmaning.

helskärm Rolf Lassgård.