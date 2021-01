”One night in Miami” avhandlar skickligt politik, rasism & idrott

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 14 januari 2021 kl. 17.19

Uppdaterad: 14 januari 2021 kl. 17.46

One night in Miami

Regi Regina King, med Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr.

FILMRECENSION. Cassius Clay besegrar Sonny Liston och blir ny världsmästare i tungviktsboxning 1964.

”One night in Miami” är filmen som, ungefär, skildrar vad som hände timmarna efteråt.

DRAMA. Jag skriver ungefär, för ingen av dem som var med den där natten 25 februari 1964 kan eller vill berätta exakt vad som hände.

Två av dem levde inte ens ett år senare.

Malcolm X (1925-1965) var välkänd medborgarrättskämpe och muslim. Efter att ha lämnat organisationen Nation of Islam, blev han mördad av några av deras anhängare.

Sam Cooke (1931-1964) hade mängder av soulhits och drev ett eget skivbolag. Han sköts till döds vid ett bråk på ett motell i Los Angeles.

Cassius Clay (1942-2016) var den unge boxaren som överraskande slog regerande tungviktsmästaren Sonny Liston (1932-1970). De andra tre satt vid ringside och såg matchen. Någon timme efter matchen samlades de på Malcolm X:s motell The Hampton House Motel. Något dygn senare konverterade Clay till islam, gick med i Nation of Islam och bytte namn till Muhammad Ali.

Jim Brown var superstjärna i amerikansk fotboll, blev filmstjärna på 1970-talet och är i dag 84 år. Han har i tv-reportage senaste tiden återvänt till motellet där mötet ägde rum. Han verkar i dem lite gaggig, men har inte protesterat mot det som skildras i ”One night in Miami”.

Kemp Powers fabulerade fritt vad de fyra hade pratat om sin pjäs från 2013. Till Regina Kings film, båda två är afroamerikaner, har han ”öppnat upp” historien som inte bara utspelas i och kring motellet. Ibland får vi följa dem en och en i återblickar. Fokus på rasismen är väldigt tydlig.

Politik, religion, rasism, musik, idrott är några saker de unga svarta männen avhandlar. Livet i stort, alltså. Kvicka repliker sprutar ur munnarna på dem. Det är ständigt underhållande. Kingsley Ben-Adir (Malcolm X), Eli Goree (Clay/Ali), Aldis Hodge (Brown) och Leslie Odom Jr (Cooke) ger effektivt kött och blod åt sina rollfigurer.

För framför allt Clay/Ali blev nattens möte livsavgörande. Han bytte livsstil och vägrade kriga för USA i Vietnam.

Som åskådare är man en fluga på väggen som smyglyssnar på fyra män med black power, men ännu 1964 inte riktigt vet vad de ska göra med sin makt.

Filmen visas på Amazon Prime.

Tips! Se även…

… ”Själen” på Disney+. Kemp Powers är medförfattare och -regissör, ihop med Pete Docter, till den animerade Pixar-filmen.

Visste du…

… att skådespelerskan Regina King tidigare har regisserat avsnitt av tv-serier som ”Scandal”, ”This is us” och ”Insecure”?

