Pedro Almodóvar släpper sin första engelskspråkiga film – efter 50 år

Tilda Swinton och Julianne Moore i ”The room next door”

Publicerad 11.32

VENEDIG. Spaniens genom tiderna främsta filmregissör har inget att bevisa. Men efter en 50-årig karriär, har Pedro Almodóvar nu gjort sin första engelskspråkiga långfilm.

– Jag har ju inte ens fyllt 75 år ännu, så det här starten på en ny era, säger han och skrattar.

Många såg nog ”Smärta och ära” (2019) som hans sista film. En helt uppenbart självbiografisk historia, där Antonio Banderas spelade en filmregissör med många drag av Almodóvar. Samma skådespelare som ung och känd fick sitt genombrott i just en film av den då lika okända regissören.

Men det var inte slut. För tre år sedan kom ”Parallella mödrar” för vilken Penélope Cruz vann skådespelarpriset på den här festivalen och sedan även blev Oscarsnominerad.

expand-left helskärm Alessandro Nivola, Tilda Swinton, Pedro Almodovar, Julianne Moore och Alvise Rigo

”Jag vet hur man blåser liv i två kvinnor”

Och nu, alltså, Almodóvars första engelskspråkiga långfilm.

– Jag läste Sigrid Nunez roman (”What are you going through”) och blev helt fast i de här två kvinnornas möte på ett sjukhus. Jag tänkte: Jag vet hur man blåser liv i två kvinnor av det här slaget på filmduken. Och med de här båda – han nickar åt Tilda Swinton och Julianne Moore som sitter bredvid honom på presskonferensen – blev det ju rena skådespelarfesten, säger han.

”The room next door” heter filmen. Tilda Swinton spelar en krigskorrespondent, Julianne Moore en framgångsrik författare. Vänner från skoltiden som nu har återförenats.

expand-left helskärm Pedro Almodóvar

Almodóvar håller ett brinnande tal för dödshjälp

Det är svårt att prata om, eller skriva om, filmen utan att nämna att den handlar om dödshjälp. Något som är illegalt i de flesta länder, inklusive USA, där filmen utspelas, i och kring New York.

Men hur det ämnet tacklas, bör folk uppleva själva i den starka och känslomässiga filmen.

Pedro Almodóvar håller ett brinnande tal för dödshjälp i sitt hemland. Han tycker det är katastrof att man kan hindra en svårt sjuk kvinna att avsluta sitt liv, samtidigt som ansvariga politiker ger fullständigt fan i att vi bor på en planet som håller på att självdö.

expand-left helskärm Julianne Moore, Pedro Almodovar och Tilda Swinton

Tilda Swinton: ”Fantastiskt att han till sist ville stoppa in två rödhåriga kvinnor i sitt universum”

Både Tilda Swinton och Julianne Moore är upp över öronen förtjusta i att ha fått jobba med den spanske regissören.

– När jag var ung och gjorde mina första experimentella filmer med Derek Jarman (1942-1994) i England, sa jag till honom: Du har en likasinnad kusin i Spanien, säger Tilda.

(Båda regissörerna var till exempel tidigt ute med att de var gay.)

– Men att jag skulle få jobba med honom… jag har sagt att jag kan lära mig spanska, jag kan spela stum, vad som helst. Så det är fantastiskt att han till sist ville stoppa in två rödhåriga kvinnor i sitt universum.

expand-left helskärm Pedro Almodóvar och Julianne Moore

Julianne Moore: ”Har ju sett alla Pedros filmer”

Julianne Moore säger:

– Jag har ju sett alla Pedros filmer genom åren och tänkt ”vad spanska de är”. Men så kom jag hem till hans lägenhet och då tänkte jag helt om: ”Vad Pedro filmerna är!”. Färgerna, allting, att komma in i hans lägenhet var som att gå in i en film av honom.

Mellan skådespelarstjärnorna sitter Pedro Almodóvar i sitt gråa, nästan, vita hår. Men jag undrar om inte ansiktsfärgen blir lite rödlätt, av rodnad…