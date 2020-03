Ett verklighetsbaserat drama som kryper in under skinnet på en

avJan-Olov Andersson

Publicerad: 19 mars 2020 kl. 15.49

Uppdaterad: 19 mars 2020 kl. 16.32

++++

DRAMA

Lost girls

Regi Liz Garbus, med Amy Ryan, Thomasin McKenzie, Oona Laurence, Gabriel Byrne.

En ung prostituerad kvinna försvinner.

Amy Ryan är fullkomligt lysande som mamman som envist kämpar i motvind, när hon inte tycker polisen gör tillräckligt för att hitta henne.

Hyllade dokumentärfilmaren Liz Garbus spelfilmsdebut, är ett verklighetsbaserat drama som verkligen kryper in under skinnet på en.

I centrum står en fullkomligt lysande Amy Ryan som Mari Gilbert, en ensamstående mamma med dubbla jobb och stor frustration över att inte ta hand om sina döttrar så bra som hon borde göra. Äldsta dottern Shannan, som är prostituerad, är nu försvunnen. När polisen, sent omsider, trots ett desperat larmsamtal till dem, börjar leta i den Long Island-förort utanför New York där hon försvann, hittar de lik efter andra unga döda kvinnor i ett träsk i närheten av ett bostadsrområde för välbärgade. Är en seriemördare i farten? Kommer de att hitta Shannan också?

Mari Gilbert och de andra döda kvinnornas släktingar kräver insatser och den lokala polischefen (Gabriel Byrne) får både dem och media på halsen.

Googla inte verkligheten (allt ägde rum för tio år sedan) innan ni ser filmen, den blir bättre ju mindre man vet i förväg.

En mångbottnad historia som inte minst innehåller ett starkt kvinnoporträtt som väcker medkänsla och vemod. Går känslomässigt finfint ihop med Lucinda Williams nyskrivna suveräna låt till eftertexterna.

Filmen visas på Netflix.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 19 mars 2020 kl. 15.49